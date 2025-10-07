Σέρρες: Διπλό απολαυστικό επεισόδιο με Στάθη Κόικα και Γεράσιμο Σκιαδαρέση έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑNT1

Κωμικοτραγικές καταστάσεις έρχονται στις “Σέρρες” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Ο Μιχάλης πέφτει. Κυριολεκτικά. Και δεν ξανασηκώνεται. Η κηδεία στήνεται πρόχειρα, αλλά με άποψη.

Κι ενώ η θεία Σταματίνα δίνει τον πιο αδέξιο επικήδειο όλων των εποχών, η Νάνσυ ισορροπεί ανάμεσα στα χάπια και το «πένθος» για τον εκλιπόντα σύζυγο.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Οδυσσέας παρακολουθεί άναυδος ένα θέατρο οικογενειακών αντιφάσεων, ενώ ο Λευτέρης απορεί: τελικά, πόσο εύκολα προσαρμόζονται οι άνθρωποι ακόμα και στον θάνατο;

Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως όλα στη ζωή είναι τραγικά, αλλά και κωμικά!

Στον ρόλο του Γιώργου, ο Στάθης Κόικας

Επεισόδιο 6

Ένας αποτυχημένος τσεκαδόρος, μια πρόταση για drag queen σε ρόλο μπουφετζή και μια βραδιά στα μπουζούκια, που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα!

Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν ο Οδυσσέας και η Χρύσα να ξεπεράσουν τους έρωτές τους.

Όμως, τίποτα δεν είναι απλό ούτε αθώο.

Ο Οδυσσέας παραμένει παγιδευμένος στο αδιέξοδο με τον Άγγελο, ενώ η Χρύσα αναζητά τρόπους να ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια της ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να ξυπνήσει σε λάθος σπίτι.

Ένα επεισόδιο γεμάτο μεθυσμένα γαρύφαλλα, παρεξηγήσεις και την ερώτηση: πώς ξεπερνάς κάποιον που δε θες να ξεπεράσεις;

Στον ρόλο του Νίκου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Δείτε το trailer: