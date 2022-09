Queen Charlotte: Τα πρώτα πλάνα από το πρίκουελ του «Bridgerton»

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο στιγμιότυπο του πρίκουελ του «Bridgerton», με επίσημο τίτλο «Queen Charlotte: A Bridgerton Story», κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θαυμαστών το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου.

Το νέο spinoff της σειράς θα εξιστορεί τα πρώτα χρόνια της Βασίλισσας Charlotte της Golda Rosheuvel από την κύρια σειρά «Bridgerton». Η India Amarteifio (“Line of Duty”) υποδύεται τη νεαρή Βασίλισσα Charlotte σε αυτή τη νέα σειρά.

Η περιγραφή όσων θα δούμε από το Netflix: «Με επίκεντρο την άνοδο της Βασίλισσας Σάρλοτ στην προβολή και την εξουσία, αυτό το πρίκουελ του «Bridgerton» αφηγείται την ιστορία του πώς ο γάμος της νεαρής Βασίλισσας με τον Βασιλιά Τζορτζ πυροδότησε μια μεγάλη ιστορία αγάπης και μια κοινωνική αλλαγή, δημιουργώντας τον κόσμο που κληρονόμησαν οι χαρακτήρες του «Μπρίτζερτον».

Το δίλεπτο κλιπ δείχνει τη Σάρλοτ να προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε έναν τοίχο στον κήπου για να ξεφύγει από το ακίνητο στο οποίο κατοικεί, ζητώντας από τον αρραβωνιαστικό της να βοηθήσει στην απόδρασή της.

Η Rosheuvel θα επαναλάβει τον ρόλο της ως η μεγαλύτερη βασίλισσα Charlotte στη νέα σειρά prequel, όπως και η Adjoa Andoh ως Lady Agatha Danbury και η Ruth Gemmell ως Lady Violet Bridgerton.

Το καστ περιλαμβάνει τη Michelle Fairley (“Gangs of London”) ως Πριγκίπισσα Augusta. Corey Mylchreest (“The Sandman”) ως νεαρός King George. Arsema Thomas ως νεαρή Agatha Danbury. Sam Clemmett (“Harry Potter and the Cursed Child”, “The War Below”) ως τραγουδιστής Brimsley, Freddie Dennis (“The Nevers”) ως Reynolds. Richard Cunningham (“The Witcher”) ως Lord Bute. Tunji Kasim (“Nancy Drew”) ως Adolphus. Rob Maloney (“Casualty”) ως βασιλικός γιατρός. Cyril Nri (“Cucumber”) ως Lord Danbury. και ο Χιου Σακς («Brigerton» Seasons 1 και 2) ως Brimsley.

Η Shonda Rhimes λειτουργεί ως εκτελεστικός παραγωγός και συγγραφέας. Ο Tom Verica είναι σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός και η Betsy Beers είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός.