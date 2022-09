Viral βίντεο: Το «Bella Ciao» στα περσικά αφιερωμένο στην Μασχά Αμινί

Το «Bella Ciao» διασκευάστηκε στην περσική γλώσσα, ως μια αφιέρωση στην Μασχά Αμινί, η οποία πέθανε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της στο Ιράν. Τα τραγούδι ακούγεται σε όλες τις διαδηλώσεις, ενώ το εν λόγω βίντεο έχει γίνει viral.

Ήδη χιλιάδες λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει αναδημοσίευση του βίντεο με το ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μουσική του τραγουδιού φαίνεται να είναι εμπνευσμένη από κάποιο παλιό παραδοσιακό τραγούδι, ενώ είναι άγνωστο από ποιον έχουν γραφεί οι στίχοι.

Listen to this beautiful Persian girl singing a song for the freedom of people in Iran #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/2BrVpSeia5 — Zahra M-Sharif (@Zahra_MSharif1) September 23, 2022

Το τραγούδι αυτό έχει ερμηνευτεί και διασκευαστεί από διάφορους καλλιτέχνες στα ιταλικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ρωσικά, τα βοσνιακά, τα κροατικά, τα σερβικά, τα ουγγρικά, τα ισπανικά, τα φινλανδικά, τα γερμανικά, τα τουρκικά, τα ιαπωνικά, τα κινεζικά και τα κουρδικά.

Η Μασχά Αμινί, 22 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία ηθών, Ershad, στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντήλα της. Την είχαν σε κέντρο κράτησης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και πέθανε λίγες ώρες αργότερα.

Μάλιστα πέρα από αυτό το βίντεο έχουν γίνει κι άλλες διασκευές στην μνήμη της 22χρονης:

Persian version of the 19th century Italian protest folk song, Bella Ciao. #MahsaAmini #IranProtests pic.twitter.com/DZq4MHJbbU — Habib Khan (@HabibKhanT) September 24, 2022

