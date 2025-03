«One Battle After Another»: Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας που πρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν

Το πολυαναμενόμενο νέο κινηματογραφικό έργο του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), με τίτλο «One Battle After Another», απέκτησε επίσημο τρέιλερ. Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του διάσημου σκηνοθέτη με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) και αποτελεί τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του ηθοποιού μετά το «Killers of the Flower Moon» (2023) του Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), το οποίο ήταν υποψήφιο για 10 Όσκαρ.

Η ταινία βασίζεται στο μεταμοντέρνο μυθιστόρημα «Vineland» του Τόμας Πίντσον (Thomas Pynchon), που κυκλοφόρησε το 1990. Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη ματιά στην ερμηνεία του Ντι Κάπριο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Άντερσον.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη:

«Όταν ο μοχθηρός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τους δικούς τους».

Δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί ο Σον Πεν (Sean Penn), ενώ το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους:

Ρεγκίνα Χολ (Regina Hall)

(Regina Hall) Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor)

(Teyana Taylor) Αλάνα Χάιμ (Alana Haim)

(Alana Haim) Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro)

(Benicio del Toro) Γουντ Χάρις (Wood Harris)

(Wood Harris) Σέινα ΜακΧέιλ (Shayna McHayle)

(Shayna McHayle) Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti)

Σκηνοθεσία και παραγωγή

Το σενάριο και η παραγωγή ανήκουν στον Πολ Τόμας Άντερσον, σε συνεργασία με τη Σάρα Μέρφι (Sara Murphy) και τον αείμνηστο Άνταμ Σόμνερ (Adam Somner), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024.

Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm, χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στην Καλιφόρνια και επιπλέον σκηνές στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου

Η Warner Bros ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.