Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 4/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 4/9/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
8 ώρες πριν
Τραγωδία στην Πορτογαλία: 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια – Στους 18 οι τραυματίες
7 ώρες πριν
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό, μπροστά στα άλλα 2 παιδιά της – «Γύρισα και την είδα νεκρή» λέει ο σύζυγος της
7 ώρες πριν
Κρήτη: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος και τα νέα βίντεο από την δράση τους – Τι αναφέρεται στην 2η δικογραφία
7 ώρες πριν
BBC: Ο Σι Τζινπίνγκ έκλεψε την λάμψη της παρέλασης στο Πεκίνο αμφισβητώντας την παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ
8 ώρες πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις – Ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε αγρότης… και πήρε 19 εκατ. ευρώ
8 ώρες πριν
Μυστηριώδες πέτρινο δοχείο με ανάγλυφο της Μέδουσας αποκαλύπτει ένα περίεργο αρχαίο τελετουργικό
6 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η κυβέρνηση Τραμπ, για τους δασμούς, μετά την ήττα στο Εφετείο
29 λεπτά πριν