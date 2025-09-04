Κίνα: Αντισταθμιστικοί δασμοί έως 78,2% σε οπτικές ίνες από τις ΗΠΑ – Σε ισχύ από σήμερα έως και το 2028

Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Αντισταθμιστικοί δασμοί έως 78,2% σε οπτικές ίνες από τις ΗΠΑ – Σε ισχύ από σήμερα έως και το 2028
Φωτογραφία: Reuters

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει αντι-ντάμπινγκ δασμούς που φτάνουν έως και 78,2% σε συγκεκριμένους τύπους μονοτροπικών οπτικών ινών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα μέτρα αφορούν μονοτροπικές οπτικές ίνες με μετατοπισμένο μήκος κύματος αποκοπής (cut-off wavelength-shifted single-mode optical fibers). Πρόκειται για προϊόντα που έχουν εκτεταμένη χρήση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων αλλά και σε άλλες εφαρμογές που σχετίζονται με τη μετάδοση δεδομένων.

Με αυτή την απόφαση, το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια αγορά, περιορίζοντας την εισαγωγή αμερικανικών προϊόντων που κατηγορούνται για αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι συγκεκριμένες ίνες αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τη λειτουργία σύγχρονων δικτύων και η επιβολή υψηλών δασμών αναμένεται να επηρεάσει την αμερικανική παρουσία στην κινεζική αγορά.

