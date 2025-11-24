Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 24/11/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 24/11/2025
27 λεπτά πριν
ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη
6 ώρες πριν
Αλέξης Τσίπρας – «Ιθάκη»: Το τηλεφώνημα από τον Ομπάμα – «Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά»
53 λεπτά πριν
Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα
1 ώρα πριν
Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας
4 ώρες πριν
Χαρίτσης στον Realfm 97,8: Ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα με ακριβή τρόπο – Αν είχε παραμείνει θα ήταν μία διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα
6 ώρες πριν
Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Ώρα να αναλάβετε δράση και να κάνετε μία αλλαγή»
4 ώρες πριν
Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 30 κιλά και ανέστρεψε τον διαβήτη χωρίς στερήσεις – «Ήθελα μια υγιή και μακρά ζωή»
9 λεπτά πριν
Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική αφθονία έως τις 30 Νοεμβρίου – «Τέλος τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις»
19 λεπτά πριν