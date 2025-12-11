Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 11/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 11/12/2025
9 ώρες πριν
Φοινικούντα: Απειλές από άτομα «πέραν πάσης υποψίας» δέχεται η ανιψιά του 68χρονου θύματος – Τι λέει η ίδια στο enikos.gr για τον 33χρονο
8 ώρες πριν
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και έτοιμοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – «Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας»
8 ώρες πριν
New York Times: Οι προκλήσεις της Ευρώπης για την ασφάλειά της, είναι πολύ πιο σημαντικές από την αποστασιοποίηση του Τραμπ
8 ώρες πριν
Handelsblatt: «Καλές οι πιθανότητες» του Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup – «Τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας θα έκαναν πολλούς συναδέλφους του να ζηλέψουν»
2 ώρες πριν
Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Ένας τραυματίας
8 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκε σπάνιο πήλινο αντικείμενο στην αρχαία πόλη της Εφέσου – Το μυστηριώδες λιβανιστήρι με την ελληνοαιγυπτιακή θεότητα
12 λεπτά πριν
Ντόναλντ Τραμπ: Λανσάρει πρόγραμμα «Χρυσής Κάρτας» για ταχύτερες βίζες αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων
27 λεπτά πριν