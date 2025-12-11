Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Στο Όσλο μετά την απονομή των βραβείων Νόμπελ – Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 11 μήνες

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 11 μήνες, το πρωί της Πέμπτης, στο Όσλο της Νορβηγίας. Χαιρέτησε υποστηρικτές της σε ξενοδοχείο της νορβηγικής πρωτεύουσας, λίγες ώρες αφότου η κόρη της παρέλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της.

Η τελευταία δημόσια παρουσία της Ματσάδο είχε γίνει στις 9 Ιανουαρίου στο Καράκας, όταν συμμετείχε σε διαδήλωση ενάντια στην τρίτη θητεία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Παρότι αναμενόταν να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ στο Όσλο, δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως.

Η ίδια, σε ηχητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Νόμπελ, εξήγησε πως «δεν θα μπορούσε να φτάσει εγκαίρως για την τελετή», προσθέτοντας ότι «πολλοί άνθρωποι ρίσκαραν τη ζωή τους» για να καταφέρει να ταξιδέψει στη Νορβηγία.

Η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της, δηλώνοντας: «Θέλει να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτόν τον σκοπό. Γι’ αυτό όλοι γνωρίζουμε, και εγώ γνωρίζω, ότι θα επιστρέψει πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα».

Η 58χρονη Ματσάδο τιμήθηκε για τον αγώνα της υπέρ μιας δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα της. Η Επιτροπή των Νόμπελ είχε χαρακτηρίσει τη Βενεζουέλα «βάρβαρο αυταρχικό κράτος» και την ίδια «ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη σύγχρονη Λατινική Αμερική».

Η Ματσάδο είχε κερδίσει τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης και επρόκειτο να διεκδικήσει την προεδρία το 2024, όμως η κυβέρνηση Μαδούρο της απαγόρευσε τη συμμετοχή, τοποθετώντας στη θέση της τον πρώην διπλωμάτη Εντμούντο Γκονζάλες, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή, έχοντας ζητήσει άσυλο στην Ισπανία.

Στην ομιλία που εκφώνησε η Σόσα στο Όσλο, τόνισε τη σημασία του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία, λέγοντας: «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο είναι το μάθημα που απορρέει από αυτό το μακρύ και δύσκολο ταξίδι — ότι για να έχουμε δημοκρατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την ελευθερία».

Στην τελετή παρευρέθηκαν και ηγέτες χωρών της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ αυτών οι πρόεδροι Αργεντινής, Εκουαδόρ, Παναμά και Παραγουάης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Ματσάδο και τον αγώνα της.

Πηγή: Associated Press