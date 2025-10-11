Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 11/10/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 11/10/2025
7 ώρες πριν
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε εκ νέου την πρωθυπουργία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί – Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης θα καταθέσουν η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία
7 ώρες πριν
Γάζα: Η συμφωνία του Τραμπ έληξε τον πόλεμο, αλλά δεν έφερε ακόμη την ειρήνη – Τι πρέπει να προσέξει η Ουάσιγκτον
7 ώρες πριν
Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 31χρονος – Οι ισχυρισμοί του 48χρονου συγκατοίκου και όσα εξετάζουν οι Αρχές
8 ώρες πριν
Μεσσηνία: Μέχρι την Αττική έφτασε ο δράστης του διπλού φονικού με το σκούτερ του – Οι ενδείξεις για εμπλοκή δεύτερου ατόμου και η διαθήκη του 68χρονου
7 ώρες πριν
Τρίπολη: Βγήκε από την Εντατική ο 12χρονος – Τι υποστήριξε στη απολογία του ο 13χρονος δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι
9 ώρες πριν
Ζώδια: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 4 συγκεκριμένους μήνες έχουν υψηλές απαιτήσεις στις σχέσεις τους
8 ώρες πριν
Ύπνος: Ειδικοί εξηγούν γιατί 15 λεπτά επιπλέον ξεκούρασης την ημέρα μπορούν να προσθέσουν μια δεκαετία στη ζωή σας
10 ώρες πριν
Καθαρισμός και απολύμανση: 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πλένετε με κρύο νερό, σύμφωνα με ειδικό
10 λεπτά πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 11/10/2025
15 λεπτά πριν