Περού: Η πρώην πρόεδρος Μπολουάρτε διαψεύδει τις φήμες ότι προτίθεται να ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα

Η μέχρι χθες πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε, που παύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από το Κογκρέσο, διέψευσε πως έχει οποιαδήποτε πρόθεση να ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα, καθώς είναι αντιμέτωπη με έρευνες της δικαιοσύνης για τουλάχιστον δυο ποινικά αδικήματα.

Η πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, εμφανίστηκε μπροστά στο σπίτι της, σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας, για να διαψεύσει φήμες που κυκλοφόρησαν στον Τύπο πως επιδιώκει να ζητήσει άσυλο σε χώρα του εξωτερικού.

«Δημοσιεύματα ανέφεραν (…) ότι ζήτησα να μου δοθεί άσυλο. Δεν είναι αληθές», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

