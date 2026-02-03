Οι οικονομικές εφημερίδες 3/2/2026 Enikos Newsroom 05:48, Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/2/2026. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Γερμανία: Eνίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας «επειγόντως» και υλοποίηση Mercosur ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς Υπόθεση Έπσταϊν: Συμφώνησαν να καταθέσουν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον Τραμπ: «Θα γίνουν κακά πράγματα» αν δεν κλειστεί συμφωνία με Ιράν – Διμερείς διαπραγματεύσεις την Παρασκευή στην Τουρκία αναφέρουν αραβικές πηγές σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 8 ώρες πριν Νέα Πέραμος: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών για το άγριο έγκλημα με θύμα τον 27χρονο επιχειρηματία – «Δεν είχε πειράξει κανέναν» λένε οι γονείς του 9 ώρες πριν Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Φιλοδοξία μου είναι το 2030 να έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες με το πελατειακό κράτος» 8 ώρες πριν Εξαφάνιση Λόρας: Ο πατέρας της ήταν αυτός που αποκάλυψε ότι ταξίδεψε στη Γερμανία – Το πρόσωπο-«κλειδί», η νέα μαρτυρία και οι «στοχευμένες» κινήσεις της ανήλικης 2 ώρες πριν Υπόθεση Έπσταϊν: Συμφώνησαν να καταθέσουν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον 11 ώρες πριν Δημοσκόπηση Alco: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις νέες πολιτικές κινήσεις; 41 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν την τίγρη μέσα σε 14 δευτερόλεπτα 55 λεπτά πριν Χειροπράκτης προτείνει 1 απλή άσκηση για να «εξαφανίσετε το διπλοσάγονο» 4 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Τοξότες, σας εξαντλεί να είστε συνεχώς «στην τσίτα» και ψάχνετε κάτι διαφορετικό 10 ώρες πριν Ποιος είναι ο έρωτας της ζωή σας; Ανακαλύψτε την αδελφή-ψυχή σας με βάση τον μήνα γέννησή σας 5 λεπτά πριν Ουκρανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ για διακοπή του Starlink από τα ρωσικά drones – καμικάζι 21 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (3/2) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής 26 λεπτά πριν Γροιλανδία: Γεωπολιτικό «φιλέτο», μεγάλης στρατηγικής σημασίας, με ιδιαίτερο οικοσύστημα 41 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν την τίγρη μέσα σε 14 δευτερόλεπτα 45 λεπτά πριν Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ροδρίγκες – Στόχος η μετάβαση ENIKOS NETWORK Βρείτε τις 3 διαφορές στην φωτογραφία με τον άνδρα που διαβάζει εφημερίδα – Μόνο οι πολύ παρατηρητικοί κερδίζουν Το αγαπημένο ρόφημα των Άγγλων που μπορεί να ρίξει την πίεση και να μειώσει τον κίνδυνο για διαβήτη Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»» περισσότερα 05:38 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026 Οι πολιτικές εφημερίδες 3/2/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/2/2026. 18:18 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026 Άγιος Έρωτας: Η μικρή Ελευθερία δεν θέλει τους νέους της γονείς και η Χλόη καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” στις 22:00 στον Alp... 18:07 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026 MasterChef 10: Το πρώτο Mystery Box έχει την παιχνιδιάρικη υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη Μετά τις πρώτες εβδομάδες και τις διαδικασίες, που προηγήθηκαν, 14 διαγωνιζόμενοι της πρώτης μ... 17:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026 Grand Hotel: Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι και πάλι μαζί Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” στις 2... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Ουκρανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ για διακοπή του Starlink από... 21 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (3/2) στην Αθήνα και σε... 26 λεπτά πριν Γροιλανδία: Γεωπολιτικό «φιλέτο», μεγάλης... 41 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση... 45 λεπτά πριν Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει... 48 λεπτά πριν ΗΠΑ – Μινεάπολη: Όλοι οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί... 55 λεπτά πριν Χειροπράκτης προτείνει 1 απλή άσκηση για να... 1 ώρα πριν Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες S&P Global: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2026 Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων MUST READ Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι» Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα