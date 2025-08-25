Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 25/8/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 25/8/2025
10 ώρες πριν
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 40χρονο από την αδελφή του θύματος – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο»
2 ώρες πριν
Ροδάκινα: Μειωμένη στο μισό ήταν φέτος η παραγωγή εξαιτίας του παγετού – Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι αγρότες
3 ώρες πριν
Κιργιζία: Σταμάτησε η επιχείρηση για τη διάσωση 30χρονης ορειβάτισσας – Ύστερα από 12 ημέρες στην κορυφή Victory Peak θεωρείται πλέον νεκρή
8 ώρες πριν
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός πιέζει στα προάστια – Οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν για Συρία και Λίβανο αλλά σωπαίνουν για τα σχέδια κατάληψης της Λωρίδας
1 ώρα πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρείτε το δαχτυλίδι σε 5 δευτερόλεπτα
2 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025: Κριοί, η Αφροδίτη στον Λέοντα πυροδοτεί τον ρομαντισμό σας
5 λεπτά πριν
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα και Μαστορέματα
8 λεπτά πριν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Αυγούστου
26 λεπτά πριν