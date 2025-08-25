Ισραήλ: Μπουλντόζες ξεριζώνουν δέντρα Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Μπουλντόζες κατέστρεψαν την Κυριακή (24/08) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατεχόμενη παλαιστινιακή κεντρική Δυτική Όχθη, παρουσία ισραηλινών στρατιωτών που επιτηρούσαν την επιχείρηση. Η εικόνα αυτή μεταφέρθηκε από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή και κατέγραψαν τις σκηνές καταστροφής.

Ο Παλαιστίνιος αγρότης Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, που ζει κοντά στη Ραμάλα, ανέφερε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα», τόνισε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν. Παρά τις απώλειες, σημείωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της κοινότητας, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανή την καλλιέργεια.

#WATCH: Israeli bulldozers uprooted hundreds of trees in the #WestBank village of Al-Mughayyir on Sunday in the presence of the #Israel‘s military, according to journalists who witnessed the scene #Palestine https://t.co/rdpslCmJAM pic.twitter.com/sJTZpAQZ4x — Arab News (@arabnews) August 24, 2025

Σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP, η γη σε αρκετά χωράφια είχε σκαφτεί, ενώ δεκάδες ελαιόδεντρα βρέθηκαν πεσμένα στο έδαφος. Στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ κινούνταν πολλές μπουλντόζες, με μία από αυτές να φέρει ισραηλινή σημαία. Σε κοντινή απόσταση, στρατιωτικά οχήματα είχαν σταθμεύσει, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, επικεφαλής τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού, υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές έχουν στόχο τον εκτοπισμό των κατοίκων. «Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», δήλωσε, προβλέποντας ότι «αυτή είναι η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη».

Παράλληλα, μια παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση έκανε γνωστό ότι μέσα σε τρεις ημέρες πραγματοποιήθηκαν 14 συλλήψεις στο χωριό, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την επόμενη μέρα.

The Israeli army has uprooted 3,000 olive trees, citing security concerns, in the village of al-Mughayyir, near Ramallah in the occupied West Bank. Palestinians are trying to replant them. pic.twitter.com/abFQ1JrmEW — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 24, 2025

Η καταστροφή ελαιόδεντρων, οι μαρτυρίες των αγροτών και η παρουσία του στρατού σκιαγραφούν μια εικόνα κλιμάκωσης της έντασης στην κεντρική Δυτική Όχθη, με τους Παλαιστίνιους να εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές.