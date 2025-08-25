Serie A: Με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα η Κόμο υπέταξε την Λάτσιο – Δείτε τα γκολ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Serie A: Με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα η Κόμο υπέταξε την Λάτσιο – Δείτε τα γκολ

Κατά την πρεμιέρα της Serie A, η Γιουβέντους ξεκίνησε με το δεξί χάρη στα γκολ των Ντέιβιντ και Βλάχοβιτς, την ώρα που η Αταλάντα έμενε στο 1-1 με τη νεοφώτιστη Πίζα. Παράλληλα, ο Τάσος Δουβίκας πρωταγωνίστησε στο μεγάλο τρίποντο της Κόμο απέναντι στη Λάτσιο, ενώ η Φιορεντίνα είδε τη νίκη να χάνεται στο φινάλε απέναντι στην Κάλιαρι.

Η Γιουβέντους παρουσίασε με τον καλύτερο τρόπο τον νεοαποκτηθέντα Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος στο 59ο λεπτό πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της «Βέκια Σινιόρα». Στο 80’ τη θέση του πήρε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος τέσσερα λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 κόντρα στην Πάρμα, σφραγίζοντας τη νίκη.

Την ίδια ώρα, η Αταλάντα έπεφτε θύμα έκπληξης στο Μπέργκαμο, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πίζα και έμεινε στο 1-1. Ο Χάιεν με αυτογκόλ στο 36’ έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με τον Σκαμάκα να ισοφαρίζει στο 50’.

Στο ματς της ημέρας για το ελληνικό στοιχείο, ο Σεσκ Φάμπρεγας εμπιστεύτηκε βασικό τον Τάσο Δουβίκα και εκείνος τον δικαίωσε. Ο διεθνής φορ άνοιξε το σκορ στο 47’ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της Κόμο με 2-0 απέναντι στη Λάτσιο, με τον Πας να κλειδώνει το αποτέλεσμα στο 73’. Ο Δουβίκας αποχώρησε στο 70’, ενώ ο Χρήστος Μανδάς έμεινε στον πάγκο, καθώς ο Σάρι προτίμησε να ξεκινήσει τον Προβεντέλ κάτω από τα δοκάρια.

Στη Σαρδηνία, η Φιορεντίνα προηγήθηκε στο 68’ με τον Μαντράγκορα, όμως η Κάλιαρι ισοφάρισε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Λουπέρτο, αποσπώντας πολύτιμο βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Serie A:

  • Σασουόλο – Νάπολι 0-2 (17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)
  • Τζένοα – Λέτσε 0-0
  • Μίλαν – Κρεμονέζε 1-2 (45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)
  • Ρόμα – Μπολόνια 1-0 (53′ Γουέσλι Φράνκα)
  • Κάλιαρι – Φιορεντίνα 1-1 (90’+4 Λουπέρτο – 68′ Μαντράγκορα)
  • Κόμο – Λάτσιο 2-0 (47′ Δουβίκας, 73′ Πας)
  • Γιουβέντους – Πάρμα 2-0 (59′ Ντέιβιντ, 84′ Βλάχοβιτς)
  • Αταλάντα – Πίζα 1-1 (50′ Σκαμάκα – 36′ αυτ. Χάιεν)
  • Ουντινέζε – Βερόνα (25/8)
  • Ίντερ – Τορίνο (25/8)

