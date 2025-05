Οι Metallica έρχονται στην Ελλάδα – Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη συναυλία

Οι θρύλοι της παγκόσμιας heavy metal σκηνής, Metallica, έρχονται στην Αθήνα για μια μεγαλειώδη συναυλία στις 9 Μαΐου 2026.

Οι Metallica ανακοίνωσαν ότι η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα επεκταθεί για τέταρτη χρονιά, με 16 εμφανίσεις σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μαΐο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Η Ελλάδα υποδέχεται τους Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Στη συναυλία της Αθήνας θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose, σε ένα εκρηκτικό line-up που υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία.

Με φρενήρεις ρυθμούς, κοφτερά riffs και αστραπιαία επιθετικότητα, οι Metallica ηγούνται εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια ως η πιο εμβληματική και επιδραστική δύναμη του thrash metal.

Όταν μιλάμε για θρύλους της μουσικής, λίγα ονόματα προκαλούν τόσο σεβασμό όσο οι Metallica. Αναδυόμενοι από το γόνιμο χάος της underground σκηνής του Λος Άντζελες στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το συγκρότημα δεν διαμόρφωσε απλώς το thrash metal—άλλαξε ριζικά τη σχέση της mainstream κουλτούρας με τη σκληρή μουσική.

Από το εκρηκτικό Kill ‘Em All μέχρι το καθοριστικό για το είδος Master of Puppets και το πολιτισμικό φαινόμενο The Black Album, οι Metallica εξελίσσονται διαρκώς χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Συνδυάζοντας αιχμηρά riffs με κοινωνικό σχολιασμό και τεχνική αρτιότητα, κάθε εποχή της μπάντας αφηγείται ένα νέο κεφάλαιο στη σταθερά τολμηρή πορεία τους.

Ως ένα από τα «Big Four» του thrash metal, μαζί με τους Slayer, Megadeth και Anthrax, η επιρροή των Metallica ξεπερνά γενιές. Είτε πρόκειται για τη δύναμη του Load, την κάθαρση του Death Magnetic, ή τη βαθιά ενδοσκόπηση του 72 Seasons του 2023, το συγκρότημα επεκτείνει συνεχώς τα όριά του παραμένοντας αναγνωρίσιμο.

Το 2025, το συγκρότημα ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία Metallica: M72, με ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.