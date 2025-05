Οι Metallica ταρακούνησαν την Βιρτζίνια: Σεισμικές δονήσεις στη συναυλία τους στο Lane Stadium – Βίντεο με τους 60.000 θεατές να προκαλούν χαμό

Μετά τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο Σιάτλ που προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 2,3 βαθμών, ήρθε η σειρά των Metallica να… ταρακουνήσουν τη Γη. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος στο Lane Stadium στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ δεν ήταν απλώς ένα μουσικό γεγονός, ήταν κυριολεκτικά ένα σεισμικό φαινόμενο.

Για τους οπαδούς της ομάδας Virginia Tech Hokies, που έχει ως έδρα της το συγκεκριμένο στάδιο, οι πρώτες νότες του «Enter Sandman» είναι εδώ και χρόνια το σήμα κατατεθέν των αγώνων τους, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού και συγχρονισμένων χοροπηδητών.



Το βράδυ της Τετάρτης στο Μπλάκσμπεργκ της Βιρτζίνια, αυτή η αγαπημένη παράδοση κορυφώθηκε όταν οι περίπου 60.000 θεατές ενώθηκαν σε μια εκρηκτική στιγμή που κατεγράφη από σεισμογράφους.

The night the earth shook 🎸 pic.twitter.com/KHtwPg1Os8 — HokieSports (@hokiesports) May 8, 2025



Το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο (VTSO) του πανεπιστημίου Virginia Tech εντόπισε δονήσεις στο έδαφος που προκλήθηκαν από την… ενέργεια του κόσμου. Η κορύφωση των δονήσεων συνέπεσε με την εκτέλεση του εμβληματικού «Enter Sandman» από τους Metallica.

Virginia Tech hosted a Metallica concert tonight and the Hokies’ fans got to hear their entrance song, Enter Sandman, played live in Lane Stadium 🔥🏟️ pic.twitter.com/sPNXMeo1Gm — CFB Kings (@CFBKings) May 8, 2025



Ο διευθυντής του VTSO, Μάρτιν Τσάπμαν, επιβεβαίωσε στο FOX Weather ότι ο σεισμογράφος τους, που βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το γήπεδο, κατέγραψε καθαρά τη δόνηση που προκάλεσε το ενθουσιασμένο κοινό.

Virginia Tech fans set off the richter scale when @Metallica played “Enter Sandman” in Lane Stadium ⚡️ (via @hokiesports) pic.twitter.com/fTo203oyLe — ACC Network (@accnetwork) May 8, 2025



«Σας ευχαριστούμε που χοροπηδήσατε μαζί μας, Metallica! Ελάτε ξανά όποτε θέλετε», ανέφερε η αθλητική ομάδα του Virginia Tech σε ανάρτησή της μαζί με βίντεο που δείχνει το τεράστιο πλήθος να πηδά, να ζητωκραυγάζει και να κουνάει ρυθμικά το κεφάλι.



Αν και το φαινόμενο, που ονομάστηκε διαδικτυακά «Metallica Quake», δεν προκάλεσε καμία ζημιά, ήταν πολύ μικρό για να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ ή να του αποδοθεί μέγεθος, σύμφωνα με το FOX Forecast Center.

«Το μέγεθος θα ήταν μικρότερο από 1,0», δήλωσε ο Τσάπμαν. «Πολύ μικρός [σεισμός] για να γίνει αισθητός ακόμα και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου».

Παρόμοια… σεισμικά γεγονότα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες μεγάλες συναυλίες, εκτός των Metallica και της Τέιλορ Σουίφτ, όπως για παράδειγμα στη συναυλία του Travis Scott στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου φέρεται να προκάλεσε δονήσεις που έγιναν αισθητές έως και έξι τετράγωνα μακριά, δίνοντας την αίσθηση ενός σεισμού.