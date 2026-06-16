Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (15/6) – Πού θα δείτε Γαλλία – Σενεγάλη και ATP 500 σήμερα

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και μπάσκετ. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μεταξύ Γαλλίας και Σενεγάλης, μαζί με αγώνες ATP 500 σε Χάλε και Λονδίνο, καθώς και παιχνίδια Lega Basket Serie A και ACB Liga Endesa.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στην Γαλλία και την Σενεγάλη ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/06/2026) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από τα ATP 500 Χάλε και Λονδίνο, στίβο και σημαντικές αναμετρήσεις μπάσκετ από την Lega Basket Serie A και την ACB Liga Endesa.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στην Γαλλία και την Σενεγάλη ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/06/2026):

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

13:30 COSMOTE SPORT 7 HDATP 500 Λονδίνο

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Continental Tour Gold

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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