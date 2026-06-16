Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (15/6) – Πού θα δείτε Γαλλία – Σενεγάλη και ATP 500 σήμερα

Το ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στην Γαλλία και την Σενεγάλη ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/06/2026):
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
13:30 COSMOTE SPORT 7 HDATP 500 Λονδίνο
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Continental Tour Gold
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου