Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (15/6) – Πού θα δείτε Γαλλία – Σενεγάλη και ATP 500 σήμερα

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και μπάσκετ. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μεταξύ Γαλλίας και Σενεγάλης, μαζί με αγώνες ATP 500 σε Χάλε και Λονδίνο, καθώς και παιχνίδια Lega Basket Serie A και ACB Liga Endesa.