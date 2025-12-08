Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/12/2025

Τα παιχνίδια «Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός» για την Super League και «Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» για την Premier League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/12/2025):

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Πάρμα Serie A

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports Start Μάλαγα – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράκλεϊ – Μπέρτον Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Λεβάντε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

 

