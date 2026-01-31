Οι αθλητικές μεταδόσεις 31/1/2026

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών
16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A
16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League
17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League
18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A
19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A
22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League
22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership