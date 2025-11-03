Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/11/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Αστέρας Aktor – ΟΦΗ για τη Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/11/2025):

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship τένις

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μετς τένις

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

17:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΟΦΗ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μετς τένις

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship τένις

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τζένοα Serie A

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Γρανάδα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Τάµγουορθ – Λέιτον Όριεντ Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Οσασούνα La Liga

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βισέντε – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Κι όμως στη φωτογραφία υπάρχει ένας κρυμμένος ελέφαντας – Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε 21 δευτερόλεπτα;

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη της Jen Marie Wiggins – Μαζί Food & Travel και Real Auto

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
07:01 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη της Jen Marie Wiggins – Μαζί Food & Travel και Real Auto

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη της Jen Marie Wiggins – Μαζί Food & T...
05:48 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/11/2025.
05:43 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/11/2025.
05:38 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/11/2025.
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς