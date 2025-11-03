Σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1507: Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι, πλούσιος έμπορος από τη Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες του Λεονάρντο Ντα Βίντσι για να ζωγραφίσει το πορτρέτο της γυναίκας του. Ο ιταλός μετρ θα δημιουργήσει το αριστούργημά του, που θα μείνει στην ιστορία ως Μόνα Λίζα.

Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι, πλούσιος έμπορος από τη Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες του Λεονάρντο Ντα Βίντσι για να ζωγραφίσει το πορτρέτο της γυναίκας του. Ο ιταλός μετρ θα δημιουργήσει το αριστούργημά του, που θα μείνει στην ιστορία ως Μόνα Λίζα. 1839: Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ ξεκινά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θα μείνει γνωστή ως «Τανζιμάτ».

Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ ξεκινά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θα μείνει γνωστή ως «Τανζιμάτ». 1898: Έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, οι τελευταίοι τούρκοι στρατιώτες αποχωρούν από την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο ύπατος αρμοστής Πρίγκιπας Γεώργιος.

Έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, οι τελευταίοι τούρκοι στρατιώτες αποχωρούν από την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο ύπατος αρμοστής Πρίγκιπας Γεώργιος. 1918: Ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση των ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι εργάτες του λιμανιού ενώνονται μαζί τους και οδηγούν σε παραίτηση τον Κάιζερ. Η επανάσταση, που εξαπλώθηκε σε όλη τη Γερμανία, προκάλεσε τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς συνοδεύτηκε από την ήττα των Κεντρικών Αυτοκρατοριών.

Ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση των ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι εργάτες του λιμανιού ενώνονται μαζί τους και οδηγούν σε παραίτηση τον Κάιζερ. Η επανάσταση, που εξαπλώθηκε σε όλη τη Γερμανία, προκάλεσε τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς συνοδεύτηκε από την ήττα των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. 1932 – Ο Παναγής Τσαλδάρης γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.

– Ο Παναγής Τσαλδάρης γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1935: Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα, για την «επαναφορά» της Μοναρχίας. Υπέρ ψηφίζει το 97,8% και ο Γεώργιος Β’ επανέρχεται στο θρόνο.

Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα, για την «επαναφορά» της Μοναρχίας. Υπέρ ψηφίζει το 97,8% και ο Γεώργιος Β’ επανέρχεται στο θρόνο. 1944: Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει την υπογραφή του τότε διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα. Είναι το τελευταίο χαρτονόμισμα κατοχικών δραχμών, έστω κι αν οι Γερμανοί έχουν αποχωρήσει ήδη από την Ελλάδα.

Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει την υπογραφή του τότε διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα. Είναι το τελευταίο χαρτονόμισμα κατοχικών δραχμών, έστω κι αν οι Γερμανοί έχουν αποχωρήσει ήδη από την Ελλάδα. 1950: Η Αργεντινή νικά τις ΗΠΑ με 64-50 και κατακτά το πρώτο Μουντομπάσκετ, που διεξάγεται στο Μπουένος Άιρες.

Η Αργεντινή νικά τις ΗΠΑ με 64-50 και κατακτά το πρώτο Μουντομπάσκετ, που διεξάγεται στο Μπουένος Άιρες. 1963: Ήττα της Ε.Ρ.Ε. στις εκλογές με 39,37%. Νικητής αναδεικνύεται η Ένωσις Κέντρου με 42,04%, με την Ε.Δ.Α. τρίτο κόμμα με 14,34%. Το Κόμμα Προοδευτικών πήρε 3,73%.

Ήττα της Ε.Ρ.Ε. στις εκλογές με 39,37%. Νικητής αναδεικνύεται η Ένωσις Κέντρου με 42,04%, με την Ε.Δ.Α. τρίτο κόμμα με 14,34%. Το Κόμμα Προοδευτικών πήρε 3,73%. 1979: Ο Σπύρος Μαρκεζίνης αναγγέλλει την επάνοδό του στην πολιτική και την επαναλειτουργία του Κόμματος των Προοδευτικών.

Ο Σπύρος Μαρκεζίνης αναγγέλλει την επάνοδό του στην πολιτική και την επαναλειτουργία του Κόμματος των Προοδευτικών. 1991: Ο Άιρτον Σένα κερδίζει το μικρότερο σε διάρκεια Γκραν Πρι της Φ1 (17 γύροι).

Ο Άιρτον Σένα κερδίζει το μικρότερο σε διάρκεια Γκραν Πρι της Φ1 (17 γύροι). 1994: Γίνεται ολική έκλειψη ηλίου, η τελευταία του 20ού αιώνα.

Γίνεται ολική έκλειψη ηλίου, η τελευταία του 20ού αιώνα. 1999: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων στη Νιγηρία, με 70 νεκρούς.

Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων στη Νιγηρία, με 70 νεκρούς. 2002: Ο ισχυρότερος σεισμός του 2002 γίνεται στην Αλάσκα των ΗΠΑ, στις 22:00 GMT, μεγέθους 7,9 Ρίχτερ (υπάρχουν μόνο ελαφρά τραυματίες).

Ο ισχυρότερος σεισμός του 2002 γίνεται στην Αλάσκα των ΗΠΑ, στις 22:00 GMT, μεγέθους 7,9 Ρίχτερ (υπάρχουν μόνο ελαφρά τραυματίες). 2003: Εγκρίνεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για την Ολυμπιακή Εκεχειρία που σχεδίασε και προώθησε η ελληνική διπλωματία. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν την πρόταση της Ελλάδας που προβλέπει τη διακοπή των εχθροπραξιών από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου του 2004.

Γεννήσεις

1801: Βιντσέντσο Μπελίνι, Ιταλός μουσουργός. («Νόρμα») (Θαν. 23/9/1835)

Βιντσέντσο Μπελίνι, Ιταλός μουσουργός. («Νόρμα») (Θαν. 23/9/1835) 1900: Άντολφ Ντάσλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρίας Adidas. (Θαν. 6/9/1978)

Άντολφ Ντάσλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρίας Adidas. (Θαν. 6/9/1978) 1901: Αντρέ Μαλρό, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. («Η κατάσταση του ανθρώπου», «Αντιαπομνημονεύματα», «Ελπίδα») (Θαν. 23/11/1976)

Αντρέ Μαλρό, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. («Η κατάσταση του ανθρώπου», «Αντιαπομνημονεύματα», «Ελπίδα») (Θαν. 23/11/1976) 1922: Σπύρος Καλογήρου, Έλληνας ηθοποιός

Σπύρος Καλογήρου, Έλληνας ηθοποιός 1970: Μάρω Λύτρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι