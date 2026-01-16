Οι αθλητικές μεταδόσεις 16/1/2026

Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/1/2025):

08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Ουγκό Ουμπέρ Αδελαΐδα Τένις

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ισπανία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports 6HD Καστεγιόν – Λεγανές Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Αταλάντα Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κάζα Πία Liga Portugal

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ