Οι αθλητικές μεταδόσεις 16/1/2026

Σύνοψη από το

  • Το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, 16ης Ιανουαρίου, περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και τένις.
  • Από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια.
  • Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη Volley League Ανδρών στις 18:30, ενώ στις 14:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση του UEFA Conference League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/1/2025):

08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Ουγκό Ουμπέρ Αδελαΐδα Τένις

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ισπανία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports 6HD Καστεγιόν – Λεγανές Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Αταλάντα Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κάζα Πία Liga Portugal

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ

