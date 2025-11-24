Οι αθλητικές εφημερίδες 24/11/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές Εφημερίδες

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 24/11/2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
16:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ζέτα Μακρυπούλια: Διακαναλική παρουσία μέσα στον Δεκέμβριο

Διακαναλική παρουσία θα έχει μέσα στον Δεκέμβριο η Ζέτα Μακρυπούλια, σύμφωνα με την Reallife. ...
15:30 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Στην prime time του ΑΝΤ1 θα βρεθεί η Ελένη Τσολάκη

Από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 στην prime time του καναλιού θα βρεθεί προσεχώς η Ελέν...
15:22 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ – Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι, η επόμενη μέρα για τον Τύπο  

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΙΗΕΑ με τίτλο R...
14:41 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ

Ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου, στο νέο επεισόδιο της ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα