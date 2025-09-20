Οι αθλητικές εφημερίδες 20/9/2025

Enikos Newsroom

Media

αθλητικές εφημερίδες

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/9/2025.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:31 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Λένα Μαντά για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: «Δεν γινόταν να μην υπάρχουν αλλαγές από το βιβλίο στη σειρά»

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα ...
21:46 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Όλες οι εξελίξεις των πρώτων επεισοδίων

Το GRAND HOTEL ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21...
21:20 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τζούλια Ρόμπερτς: Σε συζητήσεις για το σίκουελ της ταινίας «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου»

Ο Λούκα Γκουαντανίνο δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη σκηνοθεσία ενός σίκουελ της κλασικής ρομαντ...
20:55 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Οι πρωταγωνιστές μίλησαν για τη σειρά λίγο πριν την πρεμιέρα του β΄ κύκλου

Το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου απόλαυσαν οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της σειράς «Άγ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος