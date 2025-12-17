Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 17/12/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 17/12/2025
10 ώρες πριν
Μητσοτάκης: Αναγκαία η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό και οι αναφορές σε «Ιθάκη» και «πολιτικούς του καναπέ»
9 ώρες πριν
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τα βασικά σημεία της ρύθμισης – ανάσας για 40.000 δανειολήπτες – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις
8 ώρες πριν
Κυψέλη: Εξιτήριο πήρε η 14χρονη μαθήτρια που μαχαιρώθηκε από την 16χρονη σε σχολείο – «Θέλω να βοηθήσω το παιδί, έχει μπλέξει με κακές παρέες»
8 ώρες πριν
Τραμπ: Γιατί κατέθεσε τώρα την αγωγή κατά του BBC – Πώς η κίνησή του εξυπηρετεί το νέο δόγμα του για «αντίσταση» στην Ευρώπη, υπέρ των συντηρητικών
9 ώρες πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα
50 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον σκύλο σε 15 δευτερόλεπτα
19 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (17/12) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής
27 λεπτά πριν
Σίδνεϊ: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες της φονικής επίθεσης
34 λεπτά πριν