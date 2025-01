Ντέμι Μουρ για το βραβείο της στις Χρυσές Σφαίρες: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι στα 45 χρόνια καριέρας»

Η Ντέμι Μουρ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα A’ Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ/κωμωδία, παραλαμβάνοντας το πρώτο βραβείο στα χρόνια της καριέρας της.

Αναλυτικά, η 62χρονη ηθοποιός παρέλαβε με συγκίνηση το βραβείο της για την ερμηνεία στην ταινία «The Substance», αναφέροντας πως στα 45 χρόνια της πορείας της, δεν είχε ζήσει αντίστοιχη στιγμή.

Σημειώνεται, πως η Ντέμι Μουρ στην ταινία για την οποία βραβεύτηκε, υποδύεται μία σταρ του Χόλιγουντ που σβήνει το άστρο της και εθίζεται σε ένα ελιξίριο της νιότης.

«Δεν το περίμενα αυτό. Είμαι σε σοκ. Κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά πάνω από 45 χρόνια και αυτή είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι, και αισθάνομαι τόσο ευγνώμων. Πριν από τριάντα χρόνια, ένας παραγωγός μου είπε ότι είμαι ηθοποιός του εμπορικού κινηματογράφου και τότε εξέλαβα το σχόλιο αυτό, πως ένα τέτοιο βραβείο δεν ήταν κάτι που μου επιτρεπόταν να έχω.

Αυτό σήμαινε ότι μπορούσα να κάνω ταινίες που είχαν επιτυχία και απέφεραν πολλά χρήματα, αλλά δεν μπορούσα να αναγνωριστώ και το πίστεψα. Αυτό με διάβρωσε με τον καιρό, σε σημείο που πριν από λίγα χρόνια σκέφτηκα ότι ίσως αυτό ήταν, ίσως είχα ολοκληρωθεί, ίσως είχα ήδη κάνει ό,τι ήταν να κάνω», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντέμι Μουρ.

Demi Moore is taking home the award for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for The Substance. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/cUXNNSmX7O

— Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025