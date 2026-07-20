Νέες ανατροπές βάζουν «φωτιά» στην τηλεόραση

Η Φαίη Σκορδά σε τροχιά επιστροφής στον ΑΝΤ1 για εκπομπή το μεσημέρι του Σαββατοκύριακου. «Απέναντι» συνεχίζουν η Ναταλία Γερμανού και η Αναστασία Γιάμαλη.

Συνεχίζονται οι ανατροπές στο τηλεοπτικό τοπίο φέρνοντας νέα δεδομένα για ολόκληρες ζώνες ενόψει της προσεχούς σεζόν και απρόσμενες «αναμετρήσεις». Στο επίκεντρο των εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία βρίσκεται η Φαίη Σκορδά, που ακολουθεί τροχιά επιστροφής στο τηλεοπτικό της «σπίτι», τον ΑΝΤ1, και βάζει φωτιά στα Σαββατοκύριακα.

Σχεδόν έναν μήνα μετά το αιφνίδιο τέλος του «Buongiorno» και τη λήξη της συνεργασίας της με το Mega, η παρουσιάστρια φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την ανώτατη διοίκηση του σταθμού, ενώ οι δύο πλευρές προχωρούν προς την υπογραφή συμβολαίου. Με βάση τις πληροφορίες, στη συμφωνία ανάμεσα στη Φ. Σκορδά και στον ΑΝΤ1 αναφέρεται η αξιοποίησή της με εκπομπή το Σαββατοκύριακο ή/και σε βραδινό σόου, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το «Dancing with the stars».

Το επικρατέστερο σενάριο που επεξεργάζεται το κανάλι του Αμαρουσίου «θέλει» τη Φ. Σκορδά να ενεργοποιείται στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με δίωρη ψυχαγωγική εκπομπή. Η ζώνη προκρίνεται έναντι της πρωινής, καθώς εκτιμάται ότι θα έχει μικρότερο κόστος παραγωγής, αξιοποιώντας την ίδια βάρδια τεχνικών με το δελτίο. Το κανάλι έχει ήδη επικοινωνήσει με στενούς συνεργάτες της Φ. Σκορδά που θα την ακολουθήσουν στη νέα τηλεοπτική στέγη της. Στην ομάδα της αναμένεται να ενταχθεί και ο Αρης Καβατζίκης.

Η πιθανή συνεργασία του ΑΝΤ1 με τη Φ. Σκορδά αλλάζει τα δεδομένα ανταγωνισμού στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου που αποκτά νέο ενδιαφέρον. Στο «στρατόπεδο» του Mega όπου «κλείδωσε» η μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου στο καθημερινό, το πρόγραμμα του weekend επανεξετάζεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Αναστασία Γιάμαλη, παρότι υπήρξαν σκέψεις να μετακινηθεί στην κενή πλέον πρωινή ζώνη, θα παραμείνει στο μεσημεριανό πρόγραμμα του Mega με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

Οσο για τη Ναταλία Γερμανού, η εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται» θα επιστρέψει κανονικά στο πρόγραμμα του Alpha για δέκατη χρονιά. Το σενάριο που έπεσε κάποια στιγμή στο τραπέζι, να μαγνητοσκοπείται η μία από τις δύο εκπομπές του Σαββατοκύριακου για λόγους μείωσης κόστους, δεν προχωρά.

Το «Καλύτερα δε γίνεται» θα συνεχίσει να μεταδίδεται ζωντανά, υποδεχόμενο νέους «παίκτες» στο slot του μεσημεριού.

ΠΗΓΗ: Reallife