«Να μ’ αγαπάς»: Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς, γνωρίστε τα πρόσωπα που ξέρουν όλα τα μυστικά της οικογένειας Καλλιγά

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους…

Στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά ζουν και ο Μάκης, ο επικεφαλής του προσωπικού του σπιτιού, μαζί με τη γυναίκα του Στυλιανή, η Χαρούλα, η καλοσυνάτη μαγείρισσα και η Κατερίνα, η βοηθός της Χαρούλας, μια ορφανή κοπέλα που έχει βρει «καταφύγιο» στο σπίτι των Καλλιγά.

Μάκης Σαβίγκος (Γιώργος Τριανταφυλλίδης)

Επικεφαλής του προσωπικού των Καλλιγά. Φαντασιώνεται τον εαυτό του ως στρατάρχη και πολύ επιθυμεί να γίνει κάποτε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι. Ο φορέας της λαϊκής κουτοπονηριάς, που φαίνεται αστείος μέσα στην άγνοια του μεγέθους του.

Προσπαθώντας να διασφαλίσει τη θέση του στο αρχοντικό προσκολλάται στο Χάρη δεχόμενος αδιαμαρτύρητα τις ταπεινώσεις του. Μέσα στην μοχθηρία και τον υπολογισμό, ενίοτε κωμική νότα.

Στυλιανή Σαβίγκου (Αντριάννα Ανδρέοβιτς)

Σύζυγος Μάκη Σαβίγκου. Διακατέχεται από την ίδια νοοτροπία με τον άντρα της, αλλά εκείνη έχει διαλέξει να προσκολληθεί στη Σοφία Πανταζή. Κουτσομπόλα και λιχούδα.

Χαρούλα Λιόλιου (Αλίνα Κοτσοβούλου)

Η μαγείρισσα του αρχοντικού των Καλλιγά. Απλή και λαϊκή, υπήρξε και τροφός του αγαπημένου της Ορφέα και συνδέεται ιδιαίτερα μαζί του. Είναι μια πανέξυπνη γυναίκα με ευαισθησία που καταλαβαίνει πρώτη απ’ όλους τα ερωτικά ρεύματα που αρχίζουν να εισβάλλουν στο αρχοντικό. Όταν χρειασθεί θα είναι εκεί για να στηρίξει τα δίδυμα αδέρφια, την Άννα και τον λατρεμένο της Ορφέα καθώς αγωνιά για την τύχη τους. Μια «μανούλα» για όλους που δε θέλει να μείνει πεινασμένος κανείς.

Κατερίνα Καρλή (Ειρήνη Τσέλλου)

Ορφανή που έχει βρει καταφύγιο στο αρχοντικό μαζί με τον μικρούλη αδερφό της τον Γάκη. Ονειρεύεται το πριγκιπόπουλο με το άσπρο άλογο και δυστυχώς το αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χάρη.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.

«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.