Μίνα Καραμήτρου: «Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά» – Τα πρώτα λόγια της στην εκπομπή μετά τον τραυματισμό της

Η Μίνα Καραμήτρου επέστρεψε κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, εμφανιζόμενη με νάρθηκα στο χέρι μετά τον τραυματισμό της από έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού. Η δημοσιογράφος, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό, καθησύχασε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της με τη δήλωση: «Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά».

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Καραμήτρου- Στραβελάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μίνα Καραμήτρου επέστρεψε κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό της.
  • Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με νάρθηκα στο χέρι της, μετά τον τραυματισμό της εξαιτίας έκρηξης εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού.
  • Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, η Μίνα Καραμήτρου δήλωσε: «Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά», καθησυχάζοντας συνεργάτες και τηλεθεατές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN ήταν σήμερα, Πέμπτη (18/6) η Μίνα Καραμήτρου. Μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη καλημέρισαν τους τηλεθεατές.

Μίνα Καραμήτρου: Τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε μονάδα κλιματιστικού

Η δημοσιογράφος είχε νάρθηκα στο χέρι της μετά τον τραυματισμό της εξαιτίας έκρηξης εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού. Γι α άλλη μια φορά διακρίνεται για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.

Όταν ο Νίκος Στραβελάκης περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη, εκείνη απάντησε:

«Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά», καθησυχάζοντας συνεργάτες και τηλεθεατές.

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