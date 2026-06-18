Μίνα Καραμήτρου: «Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά» – Τα πρώτα λόγια της στην εκπομπή μετά τον τραυματισμό της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN ήταν σήμερα, Πέμπτη (18/6) η Μίνα Καραμήτρου. Μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη καλημέρισαν τους τηλεθεατές.

Η δημοσιογράφος είχε νάρθηκα στο χέρι της μετά τον τραυματισμό της εξαιτίας έκρηξης εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού. Γι α άλλη μια φορά διακρίνεται για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.

Όταν ο Νίκος Στραβελάκης περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη, εκείνη απάντησε:

«Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά», καθησυχάζοντας συνεργάτες και τηλεθεατές.

Δείτε το βίντεο: