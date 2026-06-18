Μίνα Καραμήτρου: «Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά» – Τα πρώτα λόγια της στην εκπομπή μετά τον τραυματισμό της

Κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN ήταν σήμερα, Πέμπτη (18/6) η Μίνα Καραμήτρου. Μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη καλημέρισαν τους τηλεθεατές.
Η δημοσιογράφος είχε νάρθηκα στο χέρι της μετά τον τραυματισμό της εξαιτίας έκρηξης εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού. Γι α άλλη μια φορά διακρίνεται για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.
Όταν ο Νίκος Στραβελάκης περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη, εκείνη απάντησε:
«Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά», καθησυχάζοντας συνεργάτες και τηλεθεατές.
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