LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 13/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8.

Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Θέλω να αναπαυτεί η ψυχή του» λέει η μητέρα του

Στα 930 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Συνταγή για την ουκρανική παραδοσιακή σούπα Μπορς με παντζάρια, μοσχάρι και χοιρινό

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

3 ώρες πριν Αγρότες: Πώς «ναυάγησε» η συνάντηση του Μητσοτάκη με τα μπλόκα της Πανελλαδικής – Κανονικά το «ραντεβού» με τη δεύτερη επιτροπή

2 ώρες πριν Ιράν: Οι στρατιωτικές επιλογές που εξετάζει ο Τραμπ ενώ επιβάλλει δασμούς σε όσους συναλλάσσονται με την Τεχεράνη – Τουλάχιστον 646 νεκροί στις διαδηλώσεις

1 ώρα πριν Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται – Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος

1 ώρα πριν Γαλλία: Οι αγρότες διαδηλώνουν ξανά κατά της συμφωνίας της ΕΕ με τη Mercosur – Βίντεο με τα τρακτέρ στο Παρίσι

53 λεπτά πριν Δημοσκόπηση Interview: Στις 14,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Πώς αλλάζουν τα δεδομένα τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

4 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει το κρυμμένο φλαμίνγκο σε 15 δευτερόλεπτα

5 ώρες πριν Υπέρταση: Μια απλή συνήθεια στο μεσημεριανό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο – Τι έδειξε μελέτη

3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε τεράστια ρωμαϊκή έπαυλη κάτω από δημοφιλές πάρκο – Ονομάστηκε «Πομπηία» της πόλης

2 ώρες πριν Σταμάτησε να δίνει χρήματα στην αδελφή του – «Της τα "τρώει" ο άνεργος σύντροφός της»

6 λεπτά πριν Φωτεινή Αποστολίδη: Πέθανε η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου

13 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Πέταξαν δέμα με κινητά, φορτιστές, κάρτες sim και μικροποσότητα κάνναβης στις φυλακές Διαβατών

24 λεπτά πριν Γαλλία: Το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν στα χέρια της Δικαιοσύνης – Αρχίζει η εκδίκαση της έφεσης του Εθνικού Συναγερμού

30 λεπτά πριν Στο «ψυγείο» η Βόρεια Ελλάδα: Πού πλησίασε τους -17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – Με καθυστέρηση χτύπησε το κουδούνι σε σχολεία

35 λεπτά πριν Τηλεθέαση (12/1): Τα νούμερα στην prime time

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες με καρκίνο μαστού

Το σημάδι στον ύπνο που μπορεί να σχετίζεται με πρώιμη άνοια

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο με 10ετές ομόλογο – Τι ποσό θα αντλήσει

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας

07:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

05:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Οι οικονομικές εφημερίδες 13/1/2026
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.

05:43 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Οι αθλητικές εφημερίδες 13/1/2026
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.

05:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Οι πολιτικές εφημερίδες 13/1/2026
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο με 10ετές ομόλογο – Τι ποσό θα αντλήσει

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 16 Ιανουαρίου

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νέες πληροφορίες για τις πληρωμές-Ποια αλλαγή εξετάζεται

Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές -Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι