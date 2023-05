Κόρα Καρβούνη: Έχω πάει σε δημόσια υπηρεσία ως η δίδυμη αδελφή μου, αλλά με κατάλαβαν

Η πρωταγωνίστρια του “Αυτή Η Νύχτα Μένει”, Κόρα Καρβούνη σε συνέντευξή της μίλησε μεταξύ άλλων για τα παιδικά της χρόνια.

«Αγάπησε πολύ την Ελλάδα ο πατέρας μου» ανέφερε στο «Στούντιο 4» η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως ήρθε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει την θητεία του, στην στρατιωτική βάση των Γιαννιτσών. Μάλιστα ήρθε τραβώντας κλήρο, αν τραβούσε άλλο χαρτί θα υπηρετούσε στο Βιετνάμ. Εν τέλει γνώρισε την μητέρα της Κόρα και έμεινε.

Η ίδια αποκάλυψε πως έχει μία δίδυμη αδερφή την Βικτώρια με την οποία μέχρι τα 20, 25 έμοιαζαν πολύ, καθώς είναι ομοζυγωτικές. «Είναι δύσκολο γιατί μέσα σου εσύ δεν αισθάνεσαι ότι μοιάζεις με τον άλλον. Οι άλλοι σε βλέπουν ως ολόιδια η μία με την άλλη. Είναι δύσκολο γιατί συνέχεια σε ρωτάνε “εσύ ποια είσαι;”, αλλά οι γονείς μου έκαναν τη σοφή πράξη να μας βάλουν σε διαφορετικά τμήματα στο σχολείο, έτσι ώστε η κάθε μία να αναπτυχθεί μόνη, να δημιουργήσει τις δικές της προσωπικές παρέες. Αλλά από την άλλη ενώ υπάρχει το πρόβλημα της ομοιότητας, είναι ωραίο γιατί είναι σαν έχεις την καλύτερή σου φίλη μέσα στο σπίτι σου» αναφέρει.

Μάλιστα η Κόρα Καρβούνη αποκάλυψε πως πολλές φορές είχε τύχει η μία να κάνει την άλλη στο τηλέφωνο: «Όταν η Βικτωρία βαριόταν μιλούσα εγώ στο φίλο της στο τηλέφωνο. Μου έκανε νόημα “έλα έλα” και συνέχιζα εγώ την κουβέντα.» Ενώ είπε πως μία φορά πήγε στην θέση της αδερφής της στο ΙΚΑ, αλλά την κατάλαβαν γιατί την είχαν δει στο θέατρο.

Μιλώντας για το ονοματεπώνυμό της η ηθοποιός δήλωσε πως δεν επέλεξε εκείνη να πάρει το επώνυμο της μητέρας της, απλώς όταν γεννήθηκε είχε βγει μόλις ο νόμος για να μπορούν τα ζευγάρια να επιλέγουν το επώνυμο των παιδιών τους και να μην παίρνουν αναγκαστικά το πατρώνυμο. Έτσι οι γονείς της επέλεξαν το Καρβούνη έναντι του Σμιθ (που είναι το επώνυμο του πατέρα της), για να είναι πιο εύκολο.

«Ήδη το Κόρα είναι δύσκολο. Το Κόρα είναι αρχαιοελληνικό, είναι η κόρη στη δωρική διάλεκτο. Η Αμερικανίδα γιαγιά μου λεγόταν Kora May, η κόρη του Μάη, δηλαδή η Περσεφόνη. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν πάρει αυτό το ελληνικό όνομα, έχουν προσθέσει το May και εννοούν την Περσεφόνη. Παρ’ όλα αυτά είναι αμερικανικό. Τυχαία δηλαδή ο πατέρας μου παντρεύτηκε Eλληνίδα και έκανε κόρη που την λένε Κόρα May» εξηγεί η ηθοποιός για το όνομά της. Ενώ εξομολογείται πως στο σχολείο οι συμμαθητές της, έκαναν λογοπαίγνιο με το όνομά της, λέγοντας “η κόρα και η ψίχα”, πράγμα που δεν της άρεσε, γιατί δεν το έβρισκε αστείο.

Στην συνέντευξη ανέφερε επίσης πως ήθελε από έξι χρονών να γίνει ηθοποιός: «Ήμουν ένα παιδί πολύ εξωστρεφές. Βέβαια όταν μπήκα στην σχολή συνειδητοποίησα πόσο ντρέπομαι να εκτεθώ, εκεί το κατάλαβα τελικά. Νόμιζα ότι το ‘χω, αλλά όταν μας σήκωσε η Ελένη Χατζηαργύρη, η αείμνηστη δασκάλα μου, έναν έναν μπροστά στους συμμαθητές μου, να δείξω τα κομμάτια που έδωσα στις εξετάσεις, πραγματικά εκεί κατάλαβα ότι ντρέπομαι πολύ. Θέλω χρόνο να μάθω να εκτίθεμαι. Ακόμα και τώρα, ενώ έχω παίξει σε τόσες παραστάσεις, η πρώτη μέρα που θα σηκωθούμε στην πρώτη πρόβα είναι μία δύσκολη μέρα.»