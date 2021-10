J2US: Η αποχώρηση-έκπληξη και το σχόλιο των κριτών

Ακόμα ένα live του J2US ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Alpha. Στο τέλος του σόου ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε ποιο ζευγάρι αποχωρεί.

Τελευταίοι είχαν μείνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με την Κέλλυ Κελεκίδου και ο Κώστας Φραγκολιάς με τη Μαντώ. Ο παρουσιαστής είπε ότι από το Just The 2 of Us αποχωρούν η Μαντώ και ο Κώστας Φραγκολιάς.

“Για μένα ήταν έκπληξη να ξέρετε γιατί σήμερα το είπατε καλύτερα από όλες τις φορές. Και πολύ υψηλή βαθμολογία από τους κριτές” τους είπε ο Νίκος Κοκλώνης, εξηγώντας ότι η ανατροπή έγινε στα sms από τις 11 και μετά.