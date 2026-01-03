Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Αναλυτικός οδηγός για τις μεταβολές το 2026 στα εισοδήματα συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Πόσο αυξάνονται τη νέα χρονιά οι κύριες αποδοχές. Τι σημαίνει η μεταβολή στα όρια της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

– Σε ποιους επαγγελματίες θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Πώς μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερη συνταξιοδότηση.

– Ποια θα είναι τα οφέλη στις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που ισχύει από 1/1/2026.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Σκληρό παζάρι Ερντογάν – Τραμπ για τα F-35. Το έντονο παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον για την προμήθεια των σύγχρονων μαχητικών στην Τουρκία. Το βέτο του Νετανιάχου και το δίλημμα του Αμερικανού Προέδρου.

– Φρίκη στο Κραν Μοντανά: Οι σαμπάνιες που έγιναν… βόμβες! Οι δεκάδες νεκροί, οι τραυματίες που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο και η αγωνία για την παρουσία Ελλήνων.

– Ερευνα της MRB για την «R»: Οι προτεραιότητες των πολιτών για τη νέα χρονιά. Τι ζητά η κοινωνία από την κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αύξηση των μισθών. Οι προσδοκίες για το 2026 και ποια πρόσωπα αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Αδωνις Γεωργιάδης, Στέφανος Κασσελάκης.

– Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Το φλογερό ειδύλλιο καταλήγει σε γάμο! Η πρώτη γνωριμία, τα πέντε χρόνια σχέσης, οι σπουδές, η αθλητική καριέρα και το μονόπετρο τα Χριστούγεννα. Τι αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον γάμο του γιου του με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, που πρόκειται να γίνει το 2027.

– Μάρτυρες – κλειδιά στη δίκη Βαλυράκη. Η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά και η εξέταση του δεύτερου ατόμου που είδε το επεισόδιο του πρώην υπουργού με τους κατηγορουμένους για τη δολοφονία του.

– Εγκλημα στο Κολωνάκι: Ετοίμαζε πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς! Τα αποτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια του γιου πρώην υπουργού που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα του.

Δείτε τα πρωτοσέλιδα

Δείτε το τηλεοπτικό spot: