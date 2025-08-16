Με τίτλο: «Πύρινη απειλή για τις πόλεις!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

– Τα συμπεράσματα των ειδικών από τις φωτιές σε Αχαΐα και Αττική. Ζητούν ζώνες πυρασφάλειας γύρω από τις κατοικημένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, καθώς οι πυρκαγιές εκτός από τα δάση πλήττουν ολοένα και πιο συχνά σπίτια και επιχειρήσεις.

– Στο «κόκκινο» για 45 ημέρες: Εως και τα τέλη Σεπτεμβρίου θα διατηρηθούν οι ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με έντονη ξηρασία και πολύ ισχυρούς ανέμους.

– Οι άγνωστοι ήρωες της φωτιάς στην Κερατέα. Τι δηλώνουν στην «R» οι πιλότοι των δύο Canadair που έκαναν ρίψεις νερού τη νύχτα!

– Στο έλεος των εμπρηστών. Ηθικό αυτουργό βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στην Πάτρα. Τι δείχνουν οι έρευνες σε Πρέβεζα, Βόνιτσα και Ζάκυνθο.

– Εγινε το πρώτο βήμα. Ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν. Το παρασκήνιο της καταρχήν συμφωνίας των δύο ηγετών στην Αλάσκα, οι εκκρεμότητες της επόμενης ημέρας και η αμηχανία της Ευρώπης.

– Προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα από την Αγκυρα. Πώς ναρκοθετεί τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν που θα γίνει τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

– Οι κινήσεις – ματ του Αλέξανδρου Εξάρχου που κερδίζουν την εμπιστοσύνη της αγοράς. Το στρατηγικό όραμα του επικεφαλής του Ομίλου ΑΚΤOR για την επόμενη ημέρα.

– «Είναι μεθόδευση των συγγενών του». Τι δηλώνουν οι δικηγόροι του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε ψυχιατρείο.

– Κακοποίησε 20 παιδιά μέσα σε έξι χρόνια! Η «R» αποκαλύπτει συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανηλίκους που έπεσαν θύματα του γυμνασιάρχη στη Σάμο.

– Διεθνές ένταλμα σύλληψης για Ελληνα τράπερ. Ο 30χρονος καταζητείται για συμμετοχή σε κύκλωμα εισαγωγής ναρκωτικών από τις ΗΠΑ.