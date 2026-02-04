Grand Hotel: Ο Ρήγας συλλαμβάνεται για εσχάτη προδοσία, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το πιο ανατρεπτικό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Χρόνης παίρνει τα στοιχεία εναντίον του Ρήγα και βιάζεται να φτιάξει τον φάκελο για τον Εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος ενημερώνει τον Χαραλάμπη και ονειρεύεται τη ζωή του με την Αλίκη, χωρίς την απειλή του Ρήγα. Λίγο πριν την αναχώρησή της, ο Πέτρος προσπαθεί να πείσει την Θεώνη να μην εγκαταλείψει τον Χαραλάμπη…

Η Κυβέλη ετοιμάζεται να φύγει με τον Ρήγα και γράφει ένα αποκαλυπτικό γράμμα στην Αλίκη… Ο Αλέξανδρος συγκρούεται με τη Σοφία για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις απειλές του Πέτρου.

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι πια μαζί και εκείνος μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με τον Άρη. Ο Νικόλας είναι σοκαρισμένος με το πρωτοσέλιδο εφημερίδας που τον παρουσιάζει ως δολοφόνο.

Ο Άρης είναι έτοιμος να φύγει πια από την Ελλάδα, αλλά του υπόσχεται ότι θα τον βοηθήσει σε αυτό. Ταυτόχρονα, δέχεται τρομερή πίεση από τον Χατζημήτρο να μείνει για να καταστρέψει το Grand Hotel, αλλά και από τον Πέτρο για να του δώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Σοφία σκότωσε την Βασιλική.

Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων…Η Αλίκη παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η Κυβέλη…

Η στιγμή της σύλληψης του Ρήγα για εσχάτη προδοσία

 

Η Αλίκη διαβάζει έκπληκτη  το γράμμα της Κυβέλης

 

 

 

