Νάντια Ρηγάτου

Grand Hotel: Ο δολοφόνος του Πέτρου ομολογεί – Απόψε στις 21:00

H δυνατή συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Στέλλα αρνείται κατηγορηματικά ότι σκότωσε τον Πέτρο, αλλά ο Άρης ανακαλύπτει μια φωτογραφία που τη δένει απόλυτα με τη δολοφονία του παιδικού του φίλου.

Η Κυβέλη αποκαλύπτει στην Σοφία και τον Αλέξανδρο την πραγματική ταυτότητα και το παρελθόν του Ρήγα και αποφασίζει να παίξει το τελευταίο της χαρτί για να τον αναγκάσει να της πουλήσει το ξενοδοχείο και να ελευθερώσει την Αλίκη από τον γάμο της.

Ο Ιορδάνης ερωτεύεται όλο και περισσότερο την Ελπίδα, όμως, η μητέρα του κανονίζει να τον παντρέψει με μια πλούσια νύφη που θα εξασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα όλης της οικογένειας.

Ο Χατζημήτρος προτείνει στον Χαραλάμπη να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές για να βοηθήσει τους πρόσφυγες, όμως κανείς δεν γνωρίζει τις αληθινές του προθέσεις. Ο πραγματικός ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Πέτρου ομολογεί την πράξη του στον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να τον γλιτώσει από τις συνέπειες…

