Νάντια Ρηγάτου

Media

GNTM: Νέο απολαυστικό επεισόδιο με την 3η μέρα Audition έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star

Η 3η μέρα Audition είναι εδώ και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης υποδέχονται με αγωνία και ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες του φετινού GNTM!

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, οι χαρακτήρες ξεδιπλώνονται και οι στιγμές έντασης, συγκίνησης αλλά και απρόοπτων, διαδέχονται η μία την άλλη με καταιγιστικό ρυθμό. Ένα επεισόδιο γεμάτο πάθος, ενέργεια και εκπλήξεις!

Όσοι καταφέρουν να πάρουν το «πράσινο φως» για τα bootcamp έχουν πλέον έναν και μόνο στόχο: να εξασφαλίσουν μια θέση στο σπίτι του GNTM 2025 και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα!

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 3/10:  

 Δείτε εδώ  το teaser για το 3ο επεισόδιο – Παρασκευή 3/10:

 

Και απόψε, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, από το πρώτο λεπτό, οι διαγωνιζόμενοι θα νιώσουν επαγγελματίες μοντέλα: θα φωτογραφηθούν και θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο «ΝΑΙ»!

Οι Auditions πραγματοποιούνται σε τρεις ξεχωριστούς χώρους:

  • Studio φωτογραφήσεων, όπου οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζονται σε επαγγελματικές λήψεις.
  • Showroom μόδας, όπου μπορούν να επιλέξουν και να φορέσουν ρούχα, που αναδεικνύουν το στυλ τους.
  • Κεντρικός χώρος, όπου τους περιμένει η κριτική επιτροπή.

Στο δεύτερο χώρο, όμως, τους περιμένει μια ξεχωριστή έκπληξη: οι φίλοι και οι συγγενείς τους παρακολουθούν ζωντανά όλη τη διαδικασία της κριτικής!

Μαζί τους βρίσκεται η Γεωργία Μπέζα, το νέο πρόσωπο του GNTM, η οποία υποδέχεται, εμψυχώνει και στηρίζει τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα.

 

