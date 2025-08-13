«Γιατί ρε πατέρα;»: Τι θα έκαναν οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 αν κέρδιζαν 3 εκατομμύρια ευρώ;

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Γιατί ρε πατέρα;»: Τι θα έκαναν οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 αν κέρδιζαν 3 εκατομμύρια ευρώ;

Δείτε όσα αποκάλυψαν οι ηθοποιοί της σειράς “Γιατί ρε πατέρα;” για τα «πλούσια» σχέδιά τους μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο

Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του.

Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι… αδέρφια! Είναι και οι τρεις τους παιδιά του…Τσατσάνη!

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα… μεγάλο μυστικό.

Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.

Κάποιος όμως λέει ψέματα…

Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Το κυνηγητό για τα χρήματα ξεκινά και η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται για να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Δείτε το trailer:

Τι θα έκαναν οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 αν κέρδιζαν 3 εκατομμύρια ευρώ;

 

 

