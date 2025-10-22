Φάρμα: Με ποιον θα μονομαχήσει η Τζωρτζίνα;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” η πράσινη ομάδα ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας της εβδομάδας, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Ανυφαντάκης να ορίσει την Τζωρτζίνα Χρέπα ως πρώτη μονομάχο.

Ωστόσο, η εβδομάδα συνεχίστηκε με νίκες για τους πράσινους, καθώς κατάφεραν να κερδίσουν τόσο την Αποστολή του Επιστάτη όσο και τη 2η Δοκιμασία Ασυλίας.

Απόψε, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, οι δουλειές της «Φάρμας» και το πρωινό ξύπνημα παραμένουν για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων της γαλάζιας ομάδας. Στην πράσινη ομάδα, ένα μπουγέλο που ξεκινά ως πλάκα, πυροδοτεί μια αναπάντεχη ένταση μεταξύ των μελών της.

Η Τζωρτζίνα – αν και χαρούμενη που δε θα χρειαστεί να επιλέξει αντίπαλο από τους πράσινους – κάνει διάφορες σκέψεις, αλλά δέχεται και πολλές γνώμες τόσο από τους συμπαίκτες της όσο και από άτομα της αντίπαλης ομάδας.

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, οι γαλάζιοι κάνουν μία ανασκόπηση και αναλύουν τις διαφορές τους, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως «συμφωνούν ότι διαφωνούν». Όλοι περιμένουν να ακούσουν ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος και η Τζωρτζίνα φαίνεται να ανυπομονεί να ξεκινήσει η Μονομαχία.

Με ποιο κριτήριο επιλέγει αντίπαλο και πως αντιδρά ο τελευταίος στο άκουσμα του ονόματός του; Ποιοι είναι αυτοί που εκπλήσσονται από την επιλογή της;

Δείτε εδώ το trailer του 15ου επεισοδίου – Τετάρτη 22.10.2025: