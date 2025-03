«Δόξα στην Ουκρανία»: Οι πολιτικές δηλώσεις και τα κοινωνικά μηνύματα στην τελετή των Όσκαρ

Η τελετή των βραβείων Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, εκτός των αμήχανων στιγμών και των νικητών που σημάδεψαν τη βραδιά , περιλάμβανε αρκετές πολιτικές δηλώσεις.

Η ηθοποιός του «Kill Bill», Ντάριλ Χάνα, φώναξε «Slava Ukraine» καθώς ανέβαινε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερου Μοντάζ.

Η φράση, η οποία μεταφράζεται ως «Δόξα στην Ουκρανία», ακούστηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

“Slava Ukraini” – Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z



Η Μάικι Μάντισον, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Anora» του Σον Μπέικερ, η οποία «σάρωσε» με 5 χρυσά αγαλματίδια, όταν παρέλαβε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου εξέφρασε τη στήριξή της στις σεξεργάτριες λέγοντας: «Θέλω απλώς να αναγνωρίσω και να τιμήσω την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ».

«Ναι, θα συνεχίσω να υποστηρίζω και να είμαι σύμμαχος. Όλοι οι απίστευτοι άνθρωποι, οι γυναίκες που είχα το προνόμιο να γνωρίσω από αυτή την κοινότητα ήταν ένα από τα σημαντικότερα σημεία αυτής της απίστευτης εμπειρίας».

Mikey Madison accepts the award for Best Actress for her role in “Anora,” taking a moment to “recognize and honor the sex worker community.”

“I will continue to support and be an ally.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/cPM8HccQtH

— ABC News (@ABC) March 3, 2025