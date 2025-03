Εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ: «Να μην ανησυχούμε για τον Πούτιν αλλά για τους βιαστές μετανάστες, ώστε να μην καταλήξουμε σαν την Ευρώπη»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την άποψη ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να ανησυχούν για τον Πούτιν, αλλά να εστιάσουν σε πιο επείγοντα ζητήματα, όπως η αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και η απειλή από εγκληματικές ομάδες, προκειμένου να μην μοιάσουν στην… Ευρώπη.

«Πρέπει να ξοδεύουμε λιγότερο χρόνο ανησυχώντας για τον Πούτιν και περισσότερο για τις συμμορίες βιαστών μεταναστών, τους εμπόρους ναρκωτικών, τους δολοφόνους και ανθρώπους από ψυχιατρικά ιδρύματα που εισέρχονται στη χώρα μας – έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σαν την Ευρώπη!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία έγινε ολοφάνερη το προηγούμενο διάστημα, όταν επέκρινε δημόσια τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η πρωτοφανής αυτή αντιπαράθεση, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι «ασεβή» απέναντι στη χώρα του, οδήγησε τον Ουκρανό Πρόεδρο στο να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογραφεί την πολυαναμενόμενη συμφωνία για τα ορυκτά.

