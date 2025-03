Όσκαρ 2025: Το παρασκήνιο και οι αμήχανες στιγμές της τελετής– Η απογοήτευση της Ντέμι Μουρ, το σοκ με τον Άντριεν Μπρόντι και το φιλί της βραδιάς

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, επιφυλάσσοντας ανατροπές, εκπλήξεις και αρκετές αντιδράσεις.

Με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’Μπράιεν, η λαμπερή βραδιά άρχισε με μια θεαματική εμφάνιση των Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε, τις πρωταγωνίστριες του «Wicked».

Cynthia Erivo and Ariana Grande perform Defying Gravity at the #Oscars! 💚🩷 pic.twitter.com/n4ep3arGfS — Wicked Movie (@wickedmovie) March 3, 2025



Ωστόσο, πέρα από τις νίκες και τις ευχαριστήριες ομιλίες, η τελετή στιγματίστηκε από στιγμές που προκάλεσαν σάλο, όπως η απογοήτευση της Ντέμι Μουρ, η επίμαχη κίνηση του Άντριεν Μπρόντι, οι δηλώσεις του Κίραν Κάλκιν, αλλά και η τρυφερή εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ με τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η απογοήτευση της Ντέμι Μουρ

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς ήταν η ήττα της Ντέμι Μουρ από τη Μάικι Μάντισον (Anora) στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η 62χρονη ηθοποιός θεωρούνταν φαβορί για το «The Substance», καθώς είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο σε πολλές προηγούμενες απονομές κινηματογραφικών βραβείων. Όταν όμως το όνομα της 25χρονης ανερχόμενης ηθοποιού ανακοινώθηκε, η απογοήτευση ήταν εμφανής στο πρόσωπο της Μουρ.

Η ηθοποιός, αν και χειροκρότησε την αντίπαλό της, φάνηκε να ψιθυρίζει «nice» (ωραία) με σφιγμένο χαμόγελο.

Demi’s reaction was so painful to watch, you can see she was completely shocked, that was her award, it was her time, and the Academy took it away from her. Gosh I am so furious. #Oscarspic.twitter.com/aHYr7aHbz0 — Ricardo (@dashlandom) March 3, 2025



Στην ομιλία της, η Μάντισον αναγνώρισε τις συναδέλφους της, λέγοντας: «Θέλω επίσης να αναγνωρίσω το προσεγμένο, έξυπνο, όμορφο, εκπληκτικό έργο των υποψηφίων συναδέλφων μου. Είναι τιμή μου να αναγνωρίζομαι μαζί με όλους εσάς».

Η κίνηση του Άντριεν Μπρόντι που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων

Ο Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του, για τον ρόλο του στο «The Brutalist», όμως δεν ήταν η συγκινητική του ομιλία αυτή που προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά μια αμφιλεγόμενη κίνησή του πριν ανέβει στη σκηνή.

Καθώς περπατούσε προς το βήμα, έβγαλε την τσίχλα του και την πέταξε στην σύντροφό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, η οποία έτρεξε να την πιάσει.

Adrien Brody throwing his gum to his girlfriend while going up to accept his Oscar pic.twitter.com/rU08nNMyUL — Shannon Burns (@itsshannonburns) March 3, 2025



Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση, με χρήστες των social media να κατακρίνουν την κίνηση του, γράφοντας: «Ο Άντριεν Μπρόντι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ατελείωτη ομιλία του για να ζητήσει συγγνώμη από την σύντροφό του για την τσίχλα».

Ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ».

Ο Μπρόντι, από τη μεριά του, έκλεισε την ομιλία του με ένα ισχυρό μήνυμα: «Βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά για να εκπροσωπήσω τα παρατεταμένα τραύματα και τις επιπτώσεις του πολέμου και της συστηματικής καταπίεσης. Και του αντισημιτισμού και του ρατσισμού και της αλλοτρίωσης».

«Προσεύχομαι για έναν υγιέστερο και πιο ευτυχισμένο και πιο περιεκτικό κόσμο, και πιστεύω ότι αν το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει κάτι, είναι μια υπενθύμιση να μην αφήνουμε το μίσος να περνάει ανεξέλεγκτο. Συνεχίστε να χαμογελάτε, συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Κίραν Κάλκιν

Η βραδιά άρχισε με τη βράβευση του Κίραν Κάλκιν ως Καλύτερου Ηθοποιού σε Β’ Ρόλο για την ταινία «A Real Pain» (Αληθινός Πόνος). Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, άνοιξε την ομιλία του με αναφορά στον Τζέρεμι Στρονγκ, συμπρωταγωνιστή του στην τηλεοπτική σειρά «Succession».

«Τζέρεμι, ήσουν καταπληκτικός στο “The Apprentice”, η δουλειά σου είναι γαμ… – να ‘μαστε, έβρισα! Δεν το ήθελα».

Ο Κάλκιν μίλησε και για τη συμφωνία που είχε κάνει με τη σύζυγό του, Τζαζ Τσάρτον, να αποκτήσουν τέσσερα παιδιά αν κέρδιζε Όσκαρ. «Τζαζ, έρωτα της ζωής μου, εσύ που έχεις μικρή πίστη… Μην πιέζεσαι. Σ’ αγαπώ. Πραγματικά λυπάμαι που το έκανα πάλι αυτό!»

omg Kieran Culkin’s story in his Oscar speech LOL he said his wife had no faith that he’d ever win an Emmy, so she jokingly promised him a 3rd kid if he won. and last year she said they’d have a 4th if he ever won an Oscar. well, he just won Best Supporting Actor pic.twitter.com/MmWFI8sNBe — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η ταινία «Anora» κυριάρχησε στα φετινά Όσκαρ, κερδίζοντας πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ.

Σημαντικοί νικητές της βραδιάς:

Καλύτερη Ταινία: Anora

Anora A’ Ανδρικού Ρόλου: Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist) Α’ Γυναικείου Ρόλου: Μάικι Μάντισον (Anora)

Μάικι Μάντισον (Anora) Καλύτερη Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ (Anora)

Σον Μπέικερ (Anora) B’ Γυναικείου Ρόλου: Ζόε Σαλντάνα (Εμίλια Πέρεζ)

Ζόε Σαλντάνα (Εμίλια Πέρεζ) Β’ Ανδρικού Ρόλου: Κίραν Κάλκιν (Αληθινός Πόνος)

Η Σαλντάνα, η πρώτη νικήτρια με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφιέρωσε το βραβείο της στη γιαγιά της. «Αν ήταν εδώ, θα ήταν τόσο χαρούμενη. Αυτό είναι για εκείνη», είπε η ηθοποιός του «Εμίλια Πέρεζ».

Zoe Saldaña during her #Oscars acceptance speech: “I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last!” pic.twitter.com/9mlsEOtaBb — Complex Pop Culture (@ComplexPop) March 3, 2025



Παράλληλα, ο Πολ Ταζγουέλ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μαύρος σχεδιαστής κοστουμιών που κέρδισε βραβείο Όσκαρ, για την ταινία «Wicked».

Το φιλί της Κάιλι Τζένερ και του Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Κάιλι Τζένερ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του αγαπημένου της hairstylist, Χεσούς Γκερέρο, συνοδεύοντας τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown), στην τελετή.

Παρότι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί του, οι δυο τους είχαν αρκετές τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια της βραδιάς.



Σε μια από τις πλέον πολυσυζητημένες στιγμές, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί κατά τη διάρκεια της τελετής, με τις κάμερες να καταγράφουν το τρυφερό στιγμιότυπο.

Οι δυο τους είναι μαζί σχεδόν δύο χρόνια, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση να γίνεται τον Σεπτέμβριο του 2023 στη συναυλία της Μπιγιονσέ.