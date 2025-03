Όσκαρ 2025: Θρίαμβος για το «Anora» του Σον Μπέικερ με 5 χρυσά αγαλματίδια – Οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

Ο απόλυτος θρίαμβος της ταινίας «Anora» σημάδεψε την 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, με το φιλμ του Σον Μπέικερ να αποσπά πέντε χρυσά αγαλματίδια, τα περισσότερα από κάθε άλλη υποψηφιότητα.

«Είναι μια απίστευτη τιμή. Ευχαριστώ την Ακαδημία, τους συνεργάτες μου και φυσικά, το κοινό που αγκάλιασε την ταινία μας», δήλωσε ο Μπέικερ.

Ακολούθησαν το «The Brutalist» με τρία Όσκαρ και τα «Εμίλια Πέρεζ» και «Wicked: Μέρος Ι» με δύο Όσκαρ.

Το «Anora» απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και Α’ Γυναικείου Ρόλου, με τη Μάικι Μάντισον να επικρατεί στην κατηγορία.

Η τελετή, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Dolby Theater στο Χόλιγουντ μέσω του ABC, είχε παρουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν. Ωστόσο, η μετάδοση μέσω Hulu παρουσίασε τεχνικά προβλήματα, αφήνοντας κάποιους θεατές χωρίς εικόνα λίγο πριν από τα μεγάλα βραβεία της βραδιάς.

Ο Έιντριεν Μπρόντι κατέκτησε το δεύτερο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην καριέρα του, αυτή τη φορά για την ταινία «The Brutalist», επικρατώντας του Τιμοτέ Σαλαμέ («A Complete Unknown»). «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι ξανά εδώ, 22 χρόνια μετά», είπε συγκινημένος.

Παράλληλα, ο Πολ Ταζγουέλ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μαύρος σχεδιαστής κοστουμιών που κέρδισε βραβείο Όσκαρ, για την ταινία «Wicked».

Το «Flow» έγινε η πρώτη ταινία από τη Λετονία που κερδίζει Όσκαρ, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Η Ζόε Σαλντάνα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κερδίζει Όσκαρ, χάρη στον ρόλο της στην ταινία «Emilia Pérez» του Netflix.

Νίκες σημειώθηκαν και για δημιουργούς από τη Βραζιλία («I’m Still Here») και το Ιράν («In the Shadow of the Cypress»), ενώ το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στο «No Other Land», το οποίο καταγράφει τις εξώσεις κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό.

«Είναι μια ταινία για όσους δεν έχουν φωνή. Αυτό το βραβείο ανήκει σε αυτούς», δήλωσαν οι δημιουργοί του.

Η λίστα των νικητών