Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στη Χάιφα με έναν νεκρό – Αναφορές για τουλάχιστον 4 τραυματίες

Τέσσερις τραυματίες και ένας νεκρός είναι ο τελευταίος απολογισμός μιας ένοπλης επίθεσης στην πόλη Χάιφα, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom (MDA).

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας, οι τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή έως μέτρια κατάσταση.

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών σκοτώθηκε στη φερόμενη τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα, σύμφωνα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η MDA αναφέρει ότι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν. Ένας έφηβος, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ μια γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών είναι σε μέτρια κατάσταση.

Update to the stabbing terror attack in Haifa: MDA EMTs and Paramedics have pronounced a 70 year old male dead, and are treating 4 patients: 3 in serious condition – male and female in their 30s, and a 15 year old male, and a 70 year old female in moderate condition. — Magen David Adom (@Mdais) March 3, 2025



Ενώ οι αναφορές έκαναν λόγο για δύο δράστες, όπου ο δεύτερος πυροβολήθηκε επίσης στον σταθμό λεωφορείων της Χάιφα, η ανακοίνωση της αστυνομίας υποδηλώνει ότι το δεύτερο άτομο που πυροβολήθηκε μπορεί να μην ήταν δράστης.

Προηγούμενες αναφορές είχαν αναφέρει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο άνδρες που χρησιμοποιούσαν όπλο και μαχαίρι.

🚨 Terror attack in Haifa: MDA reports:

– 5 injured

– 1 critically

– 3 seriously

– 1 moderately The terrorist has been neutralized. https://t.co/Vbin9Gn4wx pic.twitter.com/cG5bt6rC9M — Eli gotthelf – אלי גוטהלף (@EliGotthelf) March 3, 2025



Μια εικόνα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η οποία υποτίθεται ότι απεικονίζει τους δράστες, δείχνει δύο άνδρες πεσμένους στο έδαφος, κοντά στην είσοδο του σταθμού λεωφορείων.

Another devastating morning in Israel—a horrific terror attack in Haifa by a vile terrorist on a murdering spree, targeting innocent civilians. This is our reality in Israel: they’re monsters, incapable of peace! They’re born with a desire to annihilate and murder us. Wishing a… pic.twitter.com/xY3bvRSMtd — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) March 3, 2025