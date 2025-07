Artificial: Ο Άικ Μπάρινχολτζ «φλερτάρει» με τον ρόλο του Έλον Μασκ στο σατιρικό δράμα της Amazon – Η πλοκή της ταινίας

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Studio», Άικ Μπάρινχολτζ, βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον δισεκατομμυριούχο, πρώην σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, στην επερχόμενη ταινία του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο, «Artificial», της Amazon MGM.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν ο Άντριου Γκάρφιλντ και ο πρόσφατα υποψήφιος για Όσκαρ Γιούρα Μπορίσοφ (Anora) και περιγράφεται ως ένα «κωμικό δράμα που διαδραματίζεται στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι πρώτες φήμες υποδηλώνουν ότι το «Artificial» θα επικεντρώνεται στην εταιρεία OpenAI και την ταραχώδη περίοδο του 2023, όταν ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε σε λίγες μόνο ημέρες.

Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο Άντριου Γκάρφιλντ αναμένεται να υποδυθεί τον Άλτμαν, ενώ ο Μπορίσοφ φέρεται να υποδύεται τον Ίγια Στούσκεβερ, συνιδρυτή της OpenAI που ηγήθηκε του κινήματος για την απαλλαγή από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνολογίας, σύμφωνα με το Variety.

Ο Σάιμον Ριτς έγραψε το σενάριο και θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τους Ντέιβιντ Χέιμαν και Τζέφρι Κλίφορντ της Heyday Films, καθώς και τη Τζένιφερ Φοξ.

Ο ηθοποιός Άικ Μπάρινχολτζ μόλις εξασφάλισε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για τον ρόλο του ως Σαλ Σάπερσταϊν στην ταινία «The Studio», σάτιρα για το Χόλιγουντ με πρωταγωνιστή και δημιουργό τον Σεθ Ρόγκεν.

Είναι περισσότερο γνωστός στη μικρή οθόνη για τις σειρές «Eastbound & Down», «The Mindy Project» και «The Afterparty», αλλά και στη μεγάλη οθόνη για ταινίες όπως «Blockers» και «Neighbors».