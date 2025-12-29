Αρχίζει το «Εκτός σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

  Σε τροχιά πρεμιέρας μπαίνει το νέο project της ΕΡΤ με κεντρικό πρόσωπο τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, σύμφωνα με την Reallife.
  Η ομάδα των ηθοποιών που θα πλαισιώνει τον Κ. Μαρκουλάκη, ο οποίος θα εμφανίζεται ως σκηνοθέτης, κλείδωσε οριστικά λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Τα γυρίσματα για το «Εκτός σχεδίου» ξεκίνησαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων.
  Το πλατό έχει στηθεί ως μια θεατρική σκηνή για τα αυτοσχέδια σκετς, ενώ στόχος της ΕΡΤ είναι η εκπομπή να μπει στο πρόγραμμα τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου.
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μόλις λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, κλείδωσε οριστικά η ομάδα των ηθοποιών που θα πλαισιώνει τον Κ. Μαρκουλάκη, ο οποίος θα εμφανίζεται ως σκηνοθέτης και master mind που καθοδηγεί το καστ την ώρα του αυτοσχεδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη βασική πεντάδα των ηθοποιών στο «Εκτός σχεδίου» θα μετάσχουν η ηθοποιός Φωτεινή Μπαξεβάνη, που είδαμε στο «Κάνε ότι κοιμάσαι», και ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που είδαμε στα «Νούμερα».

Έπειτα από εντατικές πρόβες, τα γυρίσματα για το «Εκτός σχεδίου» ξεκίνησαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων, ενώ θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Το πλατό έχει στηθεί ως μια θεατρική σκηνή, όπου θα διαδραματίζονται τα αυτοσχέδια σκετς της ομάδας του Κ. Μαρκουλάκη. Στόχος της ΕΡΤ είναι το «Εκτός σχεδίου» να μπει… εντός σχεδίου προγράμματος τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, χωρίς ακόμα να έχει κλειδώσει η ημερομηνία της πρεμιέρας.

