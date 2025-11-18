Μαρκουλάκης: «Δεν υπήρξε ούτε παράσταση, ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε εκπομπή που να έλεγα ότι δεν θα το έκανα αυτό» – Τι είπα για το Survivor

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήταν Kαλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο οποίος μίλησε για τη διαδρομή του από το «Λόγω Τιμής» μέχρι τον «Δικαστή», για το Survivor, για την απουσία του από την τηλεόραση, ενώ αναφέρθηκε στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη.

«Το Λόγω Τιμής ήταν πολύ σημαντικό γιατί… ήταν η σειρά μετά την οποία άρχισαν να με αποκαλούν με το όνομά μου, Κωνσταντίνος. Υπάρχει αυτή η στιγμή στην καριέρα που οι άνθρωποι διστάζουν· σε έχουν δει, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι. Και κάποια στιγμή αρχίζουν να σε λένε με το όνομά σου. Αυτή η στιγμή για μένα ήταν το 1996», ανέφερε αρχικά ο αγαπημένος ηθοποιός.

Για τη σχέση του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, είπε: «Δεν είμαστε πολύ φίλοι. Τον αγαπώ πολύ. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες για τον άτυπο ανταγωνισμό, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο. Αυτή η ευγενής άμιλλα όμως υπήρχε. Σ’ αυτήν είχε στηρίξει και όλη τη γραφή των δύο αδερφών. Έγραψε τους ρόλους πάνω μας και γι’ αυτό λειτούργησε τόσο καλά. Το 2000 ήταν το “Να με προσέχεις” με τον Χριστόφορο. Μετά το “Έτσι Ξαφνικά”, το “Η Ζωή που Δεν Έζησα”. Ύστερα ήταν ο “Γιούγκερμαν”. Αμέσως μετά μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή, που όμως δεν πήγε. Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Καλούμε τον κόσμο να δει τη δουλειά μας. Άλλες φορές τη βλέπει, άλλες όχι. Το γιατί, το αναλύεις μονάχα εκ των υστέρων».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναφέρθηκε και στην πολυετή απουσία του από την τηλεόραση, λέγοντας: «Είχα να κάνω 15 χρόνια. Κάνοντας θέατρο άρχισα να σκηνοθετώ. Ζούσα πολύ καλά έτσι και δημιουργικά και οικονομικά. Η επιθυμία μου αλλάζει. Εκεί που είμαι εδώ, ξαφνικά θέλω να πάω κάπου αλλού. Αν μου έλεγες “σταματάμε”, θα σου έλεγα: είμαι πολύ ευχαριστημένος, απλώς δεν θα σταματούσα. Θα έφτιαχνα κάτι άλλο».

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε με συγκίνηση για τον Αλέκο Αλεξανδράκη: «Το 2000 δουλέψαμε μαζί στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ήταν πολύ καλλιεργημένος, με χιούμορ, με ποιότητα… Μόνο τιμή μου να έχει πει καλά λόγια για μένα». Στην συνέχεια ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ανέφερε ότι θα ήθελε να είχε γνωρίσει τον Δημήτρη Χορν: «Τον είχα δει μόνο μια φορά στο Πόρτο Ράφτη. Μου είπε: “Ακούστε τι σας λένε οι δάσκαλοί σας… και μετά να τα ξεχάσετε όλα”. Τι ωραίος τύπος».

«Οι θεατές θαυμάζουν τους ηθοποιούς για τις δεξιότητες τους. Αυτό που μας συνδέει όμως μέσα στα χρόνια είναι κάτι που κουβαλούν οι ίδιοι σαν προσωπικότητες και το κουβαλάμε κι εμείς ερήμην. Δεν υπήρξε ούτε παράσταση, ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε εκπομπή που να έλεγα ότι δεν θα το έκανα αυτό» τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Τι είπε για το Survivor

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε και για το «Survivor», που παρουσίασε to 2006, και την ισορροπία μεταξύ του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Αρχικά ανέφερε: «Εκείνη την εποχή το 2006, μου έλεγε ένας φίλος ηθοποιός, “δεν σε καταλαβαίνω, το βράδυ κάνεις θέατρο αβάν γκαρντ και το πρωί έχεις κάνει τα γυρίσματα και κανείς το σπικάζ για το Survivor. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα”. Ήταν θυμωμένος μαζί μου. Του λέω, “ξέρεις γιατί το κάνω; Γιατί και στα δυο αισθάνομαι ότι είμαι ο εαυτός μου”. Δεν αισθάνομαι ότι προδίδω το ένα για το άλλο. Μου άρεσε παρά πολύ αυτό που έκανα το Survivor και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα στο θέατρο. Αισθάνομαι ότι είμαι απολύτως μέσα και στο ένα και στο άλλο, το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει και αυτός που δεν βγαίνει να κάνει το “Survivor” και παραμένει να κάνει παραστάσεις και δεν παίζει ποτέ τηλεόραση. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι θεατρικοί ηθοποιοί που τους έμαθε το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τις “Άγριες Μέλισσες” πολλοί ηθοποιοί φοβόντουσαν την τηλεόραση. Δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον που δεν κάνει τηλεόραση ότι “το παίζει κάπως. Ο καθένας στη ζωή κάνει τα πράγματα που του είναι οικεία, όχι που του είναι εύκολο. Άλλο το εύκολο, άλλο το οικείο. Κάποιος που κάνει μόνο τηλεόραση γιατί το αισθάνεται οικείο, καλά το κάνει. Ο καλύτερος τρόπος να περάσει κανείς τη ζωή του στη δουλειά του είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον αληθινό του εαυτό», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.».