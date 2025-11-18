Hellenic Train: 24ωρη απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους – Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).