«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η αιματοβαμμένη απεργία της Σερίφου στο συγκλονιστικό φινάλε της σειράς

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή 5/7, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, με διπλό επεισόδιο. Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων του 1916, η σειρά «Από Ήλιο σε Ήλιο» αφηγήθηκε έναν μεγάλο έρωτα που γεννήθηκε μέσα σε μια περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων.

Η σειρά βασίστηκε στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπέγραψε η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρέθηκαν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Οι ζωές των ηρώων αλλάζουν για πάντα

Η Ανδρομέδα παίρνει το διαζύγιό της και ξανασμίγει με τον Περσέα, όμως ο θάνατος του Αντώνη αναγκάζει την ίδια και την Ταξιαρχούλα να επιστρέψουν στο σπίτι του Δρακούλη. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Σπέρας οργανώνει τους μεταλλωρύχους για τη μεγάλη απεργία, ενώ ο Γκέοργκ απορρίπτει τα αιτήματά τους και φεύγει για την Αθήνα.

Η κυβέρνηση στέλνει τον υπομοίραρχο Χρυσάνθου για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις, όμως οι εργάτες και οι γυναίκες του νησιού παραμένουν ενωμένοι. Η αιματοβαμμένη απεργία της 21ης Αυγούστου 1916 οδηγεί σε νεκρούς, αλλά και στη δικαίωση των μεταλλωρύχων. Στο τέλος, η Ανδρομέδα αποκαλύπτει στον Περσέα ότι είναι έγκυος, τη στιγμή που εκείνος οδηγείται στις φυλακές της Σύρου ως στασιαστής.

Αναλυτικά όσα θα δούμε στο συγκλονιστικό φινάλε της σειράς

Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 22:00

Επεισόδιο 59ο: Θρήνος ξεσπά στο νησί για τον χαμό της Καλλιόπης και ο Βασίλης καταλαμβάνεται από ενοχές. Η Ανδρομέδα δείχνει στον Περσέα την αίτηση διαζυγίου και το ζευγάρι ελπίζει ξανά. Όμως ο θάνατος του Αντώνη από ατύχημα αναγκάζει τόσο την ίδια όσο και την Ταξιαρχούλα να ξαναζήσουν στο σπίτι του Δρακούλη.

Ο Σπέρας επιστρέφει στη Σέριφο με το καταστατικό ολοκληρωμένο και ετοιμάζεται να διεκδικήσει τα δικαιώματα των εργατών, την ώρα που εκείνοι δυσαρεστούνται επειδή η Ταξιαρχούλα δέχεται να λάβει αποζημίωση ως η μοναδική χήρα στο νησί. Ωστόσο, ο Θεμιστοκλής την υπερασπίζεται. Ο Γκέοργκ χαίρεται που επιτέλους εκδόθηκε το διαζύγιο με την Ανδρομέδα, αλλά δέχεται στην έπαυλη μια απροσδόκητη επίσκεψη…

Επεισόδιο 60ό (τελευταίο): Ο Γκέοργκ αρνείται να υπογράψει το υπόμνημα με τις εργασιακές απαιτήσεις. Παράλληλα, ανακοινώνει στον Δρακούλη ότι θα μεταβεί στην Αθήνα για να παντρευτεί και τον αφήνει να διευθετήσει εκείνος τα προβλήματα της εταιρείας με τους εργάτες. Στο νησί, η κυβέρνηση στέλνει έναν αιμοβόρο υπομοίραρχο, τον Χρυσάνθου, ο οποίος απειλεί τους εργάτες πως, αν δεν συμμορφωθούν με την υπάρχουσα κατάσταση, θα πνίξει το νησί στο αίμα.

Κανείς δεν δέχεται να φορτώσει το πλοίο με μετάλλευμα. Οι γυναίκες τρέχουν κι αυτές στα μεταλλεία και στέκονται στο πλευρό των αντρών. Η απεργία της 21ης Αυγούστου 1916 μένει στην ιστορία ως η «αιματοβαμμένη απεργία». Οι μεταλλωρύχοι, με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Σπέρα, πετυχαίνουν τον σκοπό τους για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, αλλά με ανθρώπινες απώλειες. Η Ανδρομέδα είναι έγκυος στο παιδί του Περσέα και του το ανακοινώνει τη στιγμή που εκείνος οδηγείται ως στασιαστής στις φυλακές της Σύρου…

Δείτε το trailer



Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης